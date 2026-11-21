Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı açılış törenine katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Bütün yatırımlarımız, adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında, diğer birçok hedefin yanı sıra yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Hedef süre uygulamalarının sıkı takibine yönelik adımlar da buna yöneliktir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz İstanbullular, adalet teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayımızın açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içerisinde sizlerin huzurundayız. Birazdan resmi açılışını yapacağımız yeni adalet sarayımızın İstanbul'umuz, yargı teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ADALET HİZMETLERİ TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ

Bildiğiniz üzere, daha önce dağınık halde bulunan üç ayrı binayı, yani eski Gaziosmanpaşa Adliyesi ile ek binalarını burada tek bir çatı altında birleştirdik. Bunu yaparken adalet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı ve sunulan hizmetin saygınlığına uygun şekilde verilmesini hedefledik. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin, altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik.

29 KATLI BİNADA 113 DURUŞMA SALONU

Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binamız faaliyete geçti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı, işlevsel yapısıyla gerçekten göz dolduruyor. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina; 7'si bodrum, 21'i normal kat ve 1'i çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor.

Binada 160 Cumhuriyet savcısı odası, 136 hakim odası ve 14 ağır ceza mahkemesi başkanı odası var. 113 duruşma salonuna ilave olarak toplam 360 kişi kapasiteli iki büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Ayrıca 317 araçlık otopark alanı da burada hizmet verecek. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya, postane ve banka şubesinden sosyal yaşam alanlarına kadar buradaki her bölüm yüksek kalite standartlarında hizmet sunacak.

DÖRT İLÇEDE 1 MİLYON 791 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Yeni adliye binamızın iç mekan tasarımı, çağdaş adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendi. Ön bürolar ve duruşma salonları, ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı.

Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1 milyon 791 bin kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bu çatı altında görev yapacak hakimlerimizin, Cumhuriyet savcılarımızın, avukatlarımızın ve adliye personelimizin insan odaklı adalet anlayışıyla milletimize en yüksek standartta hizmet sunacağına inanıyorum.

"TOPLUMLARI VE DEVLETLERİ GÜÇLÜ KILAN HER ŞEYDEN ÖNCE ADALETTİR"

Sizlerin de gayet iyi bildiği şu gerçeği bugün tekrar ifade etmek isterim: Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz.

Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı; zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik ve toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır.

Aynı şekilde, geç gelen adaletin sadra şifa vermediğini, vicdanları kanatmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağı da yıprattığını geçmiş tecrübelerimizden hepimiz çok iyi biliyoruz.

"BÜTÜN YATIRIMLARIMIZ ADALETİN GECİKMEDEN TECELLİ ETMESİ İÇİNDİR"

Merhum şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, adaletin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu bakınız nasıl dile getiriyor:

"Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir.

Temele taş bulmak gecikebilir.

Devlete baş bulmak gecikebilir.

Adalet gecikmez, tez verilmeli."

İşte bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında, diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği Alo Adalet ve davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar da buna yöneliktir.

ADLİYELERDE ERİŞİLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Yeni adalet saraylarının inşasını, mevcut adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların gerek mimari gerek tefrişat gerekse teknik donanım açısından yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan, engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Erişilebilirlik kriterlerini hem halihazırdaki adliyelerimizde hem de yeni inşa ettiğimiz binalarda titizlikle uyguladık.

306 ADLİYE BİNASINA 226 MİLYAR LİRAYI AŞAN HARCAMA

Rakamlar, bu konudaki hassasiyetimizi çok net biçimde ortaya koyuyor. Burada sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza fikir vermesi açısından bazı verileri kısaca paylaşmak istiyorum.

24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını, yaptığımız yatırımlarla 10 kattan fazla artırarak tam 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştırdık. 2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Daha önce hastanelerde elverişsiz şartlarda hizmet veren Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip, yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık.

İSTANBUL'A 43 MİLYAR 494 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Aynı dönemde adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık. Küçükçekmece, Kadıköy, Çatalca, Bakırköy, Silivri, İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu adalet saraylarını şehrimize kazandırdık.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesini inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet binası ve Bakırköy Adalet binası sosyal tesisini ise restorasyona tabi tutarak dönüştürdük. Ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim merkezlerinden oluşan 14 yeni yapıyı da tamamlayarak hizmete aldık.

YENİ ADLİYE BİNALARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının inşası devam ediyor. Onu da inşallah 2028'de tamamlayıp faaliyete alacağız. Proje aşaması sona eren Büyükçekmece Adalet binasının ihalesini de gerçekleştirerek yapımına başlayacağız.

Diğer taraftan, Çağlayan ek adalet binası için adliyeye yakın mesafede 300 bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir bina yapmayı planlıyoruz. Artan dosya sayısı nedeniyle İstanbul Anadolu Adliyesinin fiziken artık yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Ümraniye ilçemizde yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz.

Adalet hizmetlerinin daha nitelikli sunulması, vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi, gecikmelerin ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

"BİNALAR İNSANLA ANLAM KAZANIR"

Tabii burada şuna da dikkatinizi çekmek durumundayım: Modern, geniş, konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin ifasında önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır, gerçek misyonunu insanla icra eder. Cam, çelik ve betondan müteşekkil bu yapıyı gerçek manada bir adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretleridir, emekleridir, çalışmalarıdır.

Özellikle adalet hizmetlerinde aslolan, mesuliyet sahiplerinin devlete ve millete karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesidir. Konumu, unvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi, milletin emanetinin hakkını vermektir.

"ADLİYENİN KAPISINI ADALETİN KAPISI HALİNE GETİRMEK"

Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirmekle olur. Zengin, fakir ayırt etmeksizin bu kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissettirmekle olur. Hukuk karşısında unvanların, sıfatların, kadro cetvellerinde tutulan yerin hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını göstermekle olur.

Toplumun adalete olan güvenini korumakla, hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla, hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmekle olur.

"ASIL MARİFET YARALI GÖNÜLLERİ TAMİR EDEBİLMEKTİR"

Merhum Niyazi Mısri'ye atfedilen şu beyitte çok veciz bir şekilde ifade edildiği gibi:

"Kimseye baki değildir mülk-i devlet sim ü zer,

Bir harab olmuş gönlü tamir etmektir hüner."

Yani makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için kalıcı değildir. Asıl marifet, yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir.

Ben burada görev yapan ve yapacak olan her bir yargı çalışanımızın bu hassasiyetle hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayımızın bir kez daha İstanbul'umuz için, yargı ve adalet camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.