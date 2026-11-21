Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Hattımızda test sürecini başlattık" dedi. Testlerle hattın tüm sistemlerinin kapsamlı biçimde kontrol edileceğini ve işletmeye hazır hale getirileceğini kaydetti.

Bursa 'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde test süreci başladı. Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teknik testlerin ardından sertifikasyon aşamasına geçileceğini bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr)

OSMANELİ-BURSA HATTINDA TEKNİK TESTLER BAŞLADI

Osmaneli-Bursa kesiminde yürütülen test çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, eylül ve ekim aylarında yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerinin tamamlandığını aktardı.

Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine başlandığını belirten Uraloğlu, kasım ayında katener sıcak rodaj testlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ile dinamik katener ölçümlerinin de yapılacağını bildirdi.

İlerleyen aşamada sinyalizasyon konkordans testlerinin yanı sıra Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Osmaneli-Bursa hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testleri de yapılacak.

Uraloğlu, test sürecinin güvenli işletme açısından önemine dikkati çekerek, "Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.