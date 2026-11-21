Bursa hızlı tren ağına bağlanıyor: Ankara ve İstanbul'a seyahat 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bursa'yı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlayacak projede önemli aşamaya geçildi. Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanırken teknik testler başladı. Test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşmesi hedefleniyor.
Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde test süreci başladı. Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teknik testlerin ardından sertifikasyon aşamasına geçileceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Hattımızda test sürecini başlattık" dedi. Testlerle hattın tüm sistemlerinin kapsamlı biçimde kontrol edileceğini ve işletmeye hazır hale getirileceğini kaydetti.
OSMANELİ-BURSA HATTINDA TEKNİK TESTLER BAŞLADI
Osmaneli-Bursa kesiminde yürütülen test çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, eylül ve ekim aylarında yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerinin tamamlandığını aktardı.
Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine başlandığını belirten Uraloğlu, kasım ayında katener sıcak rodaj testlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ile dinamik katener ölçümlerinin de yapılacağını bildirdi.
İlerleyen aşamada sinyalizasyon konkordans testlerinin yanı sıra Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Osmaneli-Bursa hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testleri de yapılacak.
Uraloğlu, test sürecinin güvenli işletme açısından önemine dikkati çekerek, "Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.
BURSA-ANKARA VE BURSA-İSTANBUL ARASI 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK
Osmaneli-Bursa kesiminin tamamlanmasıyla Bursa'nın doğrudan Türkiye'nin hızlı tren ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, Bursa'dan hareket eden trenlerin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattına ulaşacağını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirterek, "Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" dedi.
PROJEDE FİZİKSEL İLERLEME YÜZDE 83,08'E ULAŞTI
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin genelinde yüzde 83,08 fiziki ilerleme sağlandığını açıklayan Uraloğlu, Bursa-Bandırma kesiminde yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Projenin yolcu ve yük taşımacılığını birlikte gerçekleştirecek şekilde planlandığını vurgulayan Uraloğlu, hattın Bursa, Gürsu ve Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacağını ifade etti.
Projenin tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirten Uraloğlu, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.