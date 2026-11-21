Brezilya adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya gerçekleştirilen sevkiyatları yönettiği ve Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu belirlenen şüpheli, Bakırköy'deki baskınla ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Brezilya adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" ve "suç örgütü kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

ORTAK ÇALIŞMAYLA BAKIRKÖY'DE TESPİT EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda şüphelinin Bakırköy'de bulunduğu belirlendi.

Brezilya adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Skrıjelj, düzenlenen operasyonla yakalandı.

KOKAİN SEVKİYATLARINI ORGANİZE ETTİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelinin, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu tespit edildi. Skrıjelj'in, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa'ya sevk edilmesini organize ettiği belirlendi.

BREZİLYA'DA ELE GEÇİRİLEN 3 TON KOKAİNİN ALICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda, Skrıjelj'in Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu da tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Başkanlığımızı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul MİT Bölge Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.