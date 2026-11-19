Ankara'da gözler bugün saat 14.00'te başlayacak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı son dakika kulis bilgilerine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından ikisi büyükşehir, yedisi ilçe olmak üzere toplam 9 belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Toplantının ardından ikisi büyükşehir, yedisi ilçe olmak üzere toplam 9 belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GELDİ ÖZDEMİR İLE YÜCEER AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Başkan Erdoğan'ın rozet takması beklenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. 9 BELEDİYENİN PARTİYE KATILMASI BEKLENİYOR! AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak toplantı öncesinde son gelişmeleri Ankara'dan paylaşan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Saatler 14.00'ü gösterdiğinde İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında konuşmalara şahitlik edeceğiz. Daha sonra ise belediye başkanlarını kürsüde göreceğiz." ifadelerini kullandı. Yayındaki bilgilerin ardından değerlendirmelerde bulunan sunucu Merve Türkay da kulis detaylarına dikkat çekerek, "Mert'in edindiği kulis bilgisine göre bugün İl Başkanları Toplantısı'nda, o toplantı sonrasında il ve ilçe belediyeleri olmak üzere 9 belediyenin daha AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Şu an için 10 dakika önce aldığı kulis bilgisini paylaşıyoruz sizlerle Mert Hacıalioğlu'nun. Göreceğiz saat 14.00'te başlayacak o toplantı." sözleriyle aktardı. ANTALYA'DA SÜRPRİZ GELİŞME! BÜŞRA ÖZDEMİR AK PARTİ YOLUNDA MI?

9 BELEDİYENİN AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Toplantıdaki katılımların büyük oranda netleştiğini belirten Mert Hacıalioğlu, "Toplam son edindiğim bilgiye göre 9 belediyenin AK Parti'ye geçmesini bekliyoruz. Bunlardan ikisi il yani büyükşehir oluyor. İkisi Tekirdağ ve Antalya." ifadelerini kullandı. Bu bilginin 10 dakika içerisinde alındığını ve zaman zaman son dakika değişiklikleri olabileceğini kaydeden Hacıalioğlu, bir değişiklik olmazsa bugün 2'si büyükşehir ve 7'si ilçe olmak üzere 9 belediyenin AK Parti'ye geçecek gibi durduğunu belirtti. Hacıalioğlu, Antalya ve Tekirdağ belediye başkanlarının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetlerini alarak AK Parti'ye geçeceklerini ifade etti.

AK Parti'ye geçmesi beklenen Büşra Özdemir (ahaber.com.tr)

HANGİ BELEDİYELER AK PARTİ'YE GEÇECEK?

Büyükşehir belediyelerindeki gelişmelerin arka planını aktaran Mert Hacıalioğlu, Meclis muhabiri İlter Yeşiltaş'ın dün akşam Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in CHP'den istifa ettiğini paylaştığını hatırlatarak, "O istifanın aslında akabinde biz de bu süreci AK Parti'ye geçiş süreci olarak önemli bir mesaj olarak görmüştük ve onun geçişinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle Büşra Özdemir, Muhittin Böcek'in yerine başkan vekili olarak görev yapmaktaydı. Yani bu şekilde AK Parti, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni almış olacak." sözleriyle aktardı.

Diğer büyükşehir belediyesinin Tekirdağ olduğunu söyleyen Hacıalioğlu, "Biliyorsunuz Tekirdağ'da Candan Yüceer belediye başkanıydı. Özellikle yeni parti kurulduktan sonra Candan Yüceer il bazında özellikle çok dışlanmıştı. Ne delege gösterilmişti ne de il başkanı seçiminde kendisinin fikrine danışılmıştı. Burada da bir sıkıntı vardı aslında. Bu süreçte tabii ki istifaya kadar gitmişti, bağımsızdı. Kendisinin de, Candan Yüceer'in de yine AK Parti'ye bugün geçiş yapması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İlçe belediyelerine ilişkin listeyi de paylaşan Hacıalioğlu, "Antalya'dan 3 belediye daha gelmesi bekleniyor bugün. Bunlardan bir tanesi yine dün de belirtmiştik Korkuteli Belediyesi. Bunun yanı sıra Adana'dan 1, Giresun'dan 1, Edirne'den ve İstanbul'dan da 1 olmak üzere toplam 7 ilçe belediyesi daha AK Parti'ye geçecek gibi duruyor." sözleriyle aktardı.