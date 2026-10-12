Gazeteci Sinan Burhan, "Elbette bir gazeteci olarak kulis bilgisi verirken mutlaka kaynaklarınızla görüşürsünüz ve ben çift yönlü görüşmeler yaptım. Hem AK Parti'ye yakın kaynaklarla hem de CHP ve Yeni Parti kaynaklarıyla da görüşme yaptım." ifadelerini kullandı. Burhan, "Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağını öngörüyorum." dedi.

Antalya'nın önemine dikkat çeken Sinan Burhan, "Tarihin en önemli zirvelerinden birisi malumunuz COP 31 Zirvesi. Yüzün üzerinde devlet başkanının katılacağı programdan bahsediyoruz. Bu minvalde de bu şehrin daha ileriye gitmesi noktasında çeşitli atılımlar var. Belediye başkanının da bu minvalde hizmet etmek istediğini, Antalya'nın önemli sorunlarını çözmek istediğini biz biliyoruz." sözleriyle süreci değerlendirdi.