İzmir'in ardından bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor? Kulisler hareketlendi
İzmir'in ardından siyaset kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Gazeteci Sinan Burhan, edindiği çarpıcı kulis bilgilerini ve muhalefet cephesindeki hizmet krizinin detaylarını A Haber ekranlarında anlattı.
Gazeteci Sinan Burhan, "Elbette bir gazeteci olarak kulis bilgisi verirken mutlaka kaynaklarınızla görüşürsünüz ve ben çift yönlü görüşmeler yaptım. Hem AK Parti'ye yakın kaynaklarla hem de CHP ve Yeni Parti kaynaklarıyla da görüşme yaptım." ifadelerini kullandı. Burhan, "Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağını öngörüyorum." dedi.
Antalya'nın önemine dikkat çeken Sinan Burhan, "Tarihin en önemli zirvelerinden birisi malumunuz COP 31 Zirvesi. Yüzün üzerinde devlet başkanının katılacağı programdan bahsediyoruz. Bu minvalde de bu şehrin daha ileriye gitmesi noktasında çeşitli atılımlar var. Belediye başkanının da bu minvalde hizmet etmek istediğini, Antalya'nın önemli sorunlarını çözmek istediğini biz biliyoruz." sözleriyle süreci değerlendirdi.
"İLÇE BELEDİYELERİNDE DE GEÇİŞ BEKLENİYOR"
Siyasi değişimin yalnızca Büyükşehir ile sınırlı kalıp kalmayacağı yönündeki soruya yanıt veren gazeteci Sinan Burhan, "İlçe belediyelerinin de şu anda geçmek için beklediklerini biliyoruz. İşte Kepez'di, Demre'ydi, Finike gibi, ilçe belediyelerinin de geçeceği noktasında bir kulis bilgisine sahibiz." ifadelerini kullandı.
Büşra Özdemir'in siyasi geçmişine de değinen Burhan, "En son Muhittin Böcek tutuklanınca grup başkan vekili olarak atanmıştı ve sonra Muhittin Böcek'in de onayıyla başkan vekili seçildi. Aslında Büşra Hanım'ın çok CHP geleneğinden de gelen bir isim olmadığını biliyoruz. Daha çok merkez sağ siyasetten gelen birisi olduğunu öngörüyoruz." sözleriyle aktardı.
"MUHALEFETTEKİ GERİLİM HİZMETE ENGEL OLUYOR"
Antalya'nın Türkiye'nin turizmde en gözde kenti olduğunu ve çok ciddi sorunları bulunduğunu ifade eden Sinan Burhan, "Antalya'nın hizmet almak istediğini biz biliyoruz, yatırım yapmak istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Muhalefet partileri arasındaki kaosun hizmetleri aksattığının altını çizen Burhan, "Artık CHP ve Yeni Parti arasındaki bu gerilimin hizmet üretme noktasında bir engel olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla da belediye başkanlarının hizmet, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bir uyum arayışı içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Bu noktada artık sürpriz olmaz diyorum." sözleriyle kulis bilgilerini noktaladı.