KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafının Yeni Maraş Projesi'ne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu vurgulayan Üstel, bölgeye yönelik talepleri "hadsizlik" olarak nitelendirdi. Mevcut Maraş için yeni bir imar planı hazırlanacağını duyuran Üstel, deprem güvenliği ve sahillerin kullanımına ilişkin hedeflerini de açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafının Yeni Maraş Projesi'ne ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve bölgeye ilişkin tasarruf yetkisinin KKTC Hükümeti ile devletin yetkili organlarına ait bulunduğunu vurguladı.

Rum tarafının açıklamalarını "hadsizlik" olarak nitelendiren Üstel, "Bu topraklara ilişkin hayallerinden vazgeçmelidir" dedi. Rum tarafının Maraş'a ilişkin taleplerine değinen Üstel, "Rum tarafı kendi hayallerini madde madde sıralayabilir. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Rum tarafının artık anlaması gereken şudur. Bu topraklara ilişkin hayallerinden vazgeçmelidir. KKTC toprağı olan Maraş'la ilgili her türlü tasarruf yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetine ve devletimizin yetkili organlarına aittir" ifadelerini kullandı.

Maraş'ın mülkiyetine ilişkin de açıklamada bulunan Üstel, "Rum kesimi, Maraş'ın Türk vakıflarına ait olduğunu aklından çıkartmamalıdır" dedi.

MEVCUT MARAŞ'A YENİ İMAR PLANI HAZIRLANACAK

Mevcut Maraş için yeni bir imar planı hazırlayacaklarını açıklayan Üstel, halkın bölgedeki sahillerden daha iyi yararlanmasını amaçladıklarını belirtti. Üstel, "Halkımızın Maraş sahillerinden daha iyi yararlanmasını istiyoruz. Ülkemizin şehir plancıları bu hedef doğrultusunda çalışacak ve Mevcut Maraş'a yeni bir vizyon kazandıracak" diye konuştu.

"HAZIRLAYACAĞIMIZ PLAN, MARAŞ İÇİN ÇIĞIR AÇICI NİTELİKTE OLACAK"

Maraş'taki mevcut yapıların deprem güvenliğine de değinen Üstel, hazırlanacak imar planında önceliğin halkın can güvenliği olacağını vurguladı. Üstel, "Daha önce de belirttiğim gibi, yapılacak incelemelerde Maraş'taki binaların yüzde 90'ından fazlasının depreme dayanıksız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle imar planını hazırlarken önceliğimiz halkımızın güvenliği olacak. Hazırlayacağımız plan, Maraş için çığır açıcı nitelikte olacak" ifadelerini kullandı.