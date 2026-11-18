İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, İBB soruşturmasına ilişkin yayınlar, gizli tanık beyanları ve iki şüpheli arasındaki para hareketlerine yer verildi. Küçük ve Sarıkaya hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan 8 sayfalık iddianamede, iki şüpheli arasındaki para transferleri, üçüncü kişilerle bağlantılı hesap hareketleri ve gizli tanığın iddiaları yer aldı. Savcılık, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iki şüpheli hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

İDDİANAMEDE PARA KARŞILIĞI YAYIN İDDİASI

İddianamede, Cem Küçük'ün televizyon programları, sosyal medya hesabı ve gazete köşesi aracılığıyla çeşitli kişi ve gruplar hakkında maddi menfaat karşılığında lehte veya aleyhte yayınlar yaptığı ileri sürüldü.

Tahir Sarıkaya'nın ise Küçük ile haber yapılmasını isteyen kişiler arasında bağlantı kurduğu, yayın faaliyetlerine finansman sağladığı ve medya üzerinden kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik çalışmaları organize ettiği iddia edildi.

İKİ ŞÜPHELİ ARASINDA 845 BİN 300 LİRALIK PARA TRANSFERİ

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, 21 Ekim 2019 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında Tahir Sarıkaya'dan Cem Küçük'e 38 işlemde toplam 781 bin 800 lira gönderildi.

Aynı dönemde Cem Küçük'ten Tahir Sarıkaya'ya ise 7 işlemde 63 bin 500 lira aktarıldı.

Böylece iki şüpheli arasında karşılıklı gerçekleştirilen para transferlerinin toplamı 845 bin 300 lira olarak kaydedildi.

ORTAK BAĞLANTILAR ÜZERİNDEN 28,7 MİLYON LİRALIK HAREKET

İddianamede, iki şüphelinin ortak bağlantıları üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerine de yer verildi.

Bu kapsamda 276 işlemde toplam 28 milyon 734 bin 745 liralık hesap hareketi tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu tutarın tamamının suçla bağlantılı olduğu yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

CEM KÜÇÜK'ÜN HESAPLARINDA 121,7 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Savcılığın aktardığı MASAK incelemesinde, Cem Küçük'ün 2019-2026 dönemindeki toplam hesap işlem hacminin 121 milyon 710 bin 284 lira olduğu belirtildi.

Bununla birlikte iddianamede yer alan para giriş ve çıkış toplamlarının, belirtilen işlem hacmiyle örtüşmediği aktarıldı.

TAHİR SARIKAYA'NIN HESAPLARINDA 405 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

İddianamede, Tahir Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemindeki toplam hesap işlem hacminin 405 milyon 133 bin 973 lira olduğu kaydedildi.

Sarıkaya'nın Paribu üzerinden yaklaşık 49 milyon liralık para giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği, Grand Sapphire Resort'a ise 23 işlemde toplam 2 milyon 52 bin 100 lira gönderdiği belirtildi.

GİZLİ TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Gizli tanık CY34LK40MN20, Cem Küçük'ün medya imkanlarını kullanarak zor durumdaki kişiler hakkında para karşılığında lehte veya aleyhte yayınlar yaptığını ileri sürdü.

Tanık, bu faaliyetlerde Tahir Sarıkaya'nın aracılık ettiğini ve finansman sağladığını iddia etti.

Gizli tanığın beyanında, Küçük'ün geçmişte Murat Ongun ile yakın ilişki içerisinde olduğu da öne sürüldü.

İddianamede, Ongun'un kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarına ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

BERKAY GEZGİN VE FATİH KELEŞ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Cem Küçük'ün televizyon yayınında Berkay Gezgin'in hesabına İBB iştiraklerinden yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığını söylemesi de soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Küçük, savcılık ifadesinde MASAK raporlarını okumadığını belirtti.

İddianamede ayrıca Küçük'ün, Fatih Keleş'in kullandığı belirtilen konutta parke altında 2 milyon dolar bulunduğuna yönelik açıklamasına yer verildi.

Küçük, söz konusu haberi başka bir gazeteden aktardığını, daha sonra doğru olmadığını öğrenince düzeltme yaparak özür dilediğini söyledi.

İSMET KOYUN VE REZAN EPÖZDEMİR DETAYLARI

Tahir Sarıkaya, ifadesinde Cem Küçük'ü İsmet Koyun ile kendisinin tanıştırdığını, üçlü olarak Zorlu'da yemek yediklerini ve Küçük'ün daha sonra canlı yayında Koyun lehine konuştuğunu duyduğunu anlattı.

Sarıkaya ayrıca Cem Küçük ile Rezan Epözdemir'i bir kez görüştürdüğünü belirtti.

Epözdemir'in hakkında olumsuz yayın yapılmamasını istediğini ifade eden Sarıkaya, bu görüşme karşılığında herhangi bir para verilmediğini savundu.

HALUK LEVENT'TEN 100 BİN LİRA ALDIĞINI SÖYLEDİ

Tahir Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafları için bir defaya mahsus 100 bin lira burs aldığını ifade etti.

Sarıkaya, Fatih Eke'den ise 21 işlemde toplam 2 milyon 26 bin lira aldığını kabul etti.

Bu paranın yaptığı paylaşımlarla ilgili olduğunu belirten Sarıkaya, tutarı kripto hesabına aktarma amacının kara para aklamak olmadığını savundu.

CEM KÜÇÜK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cem Küçük, Tahir Sarıkaya ile ticari ortaklığının bulunmadığını belirterek aralarındaki para transferlerinin geçmişteki borç ilişkilerinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklandığını söyledi.

Küçük, hakkındaki suçlamaları reddetti.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, soruşturma kapsamında elde edilen hesap hareketlerini, gizli tanık beyanlarını ve yayın içeriklerini değerlendirdi.

Hazırlanan iddianamede, Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.