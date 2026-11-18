Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinin ardından A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Rize ve çevresi için yüksek yağış riskine dikkat çeken Tek, Marmara ve Kuzey Ege'de hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak lodos fırtınasının deniz ulaşımında yeni iptallere yol açabileceğini belirtti. Akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde yağışlı sistemin etkili olacağını vurgulayan Tek, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirterek İstanbul için kar ihtimaline dair de önemli açıklamalarda bulundu.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR: RİZE YÜKSEK RİSK ALTINDA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.