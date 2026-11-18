12 ile sarı kodlu uyarı! Marmara'da fırtına: Hızı saatte 80 km'yi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Marmara ve Kuzey Ege'de lodosun hızının saatte 80 kilometreye ulaşması beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Tek, İstanbul'da kar yağışı ihtimaline ilişkin ise aralık sonunu işaret etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinin ardından A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Rize ve çevresi için yüksek yağış riskine dikkat çeken Tek, Marmara ve Kuzey Ege'de hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak lodos fırtınasının deniz ulaşımında yeni iptallere yol açabileceğini belirtti. Akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde yağışlı sistemin etkili olacağını vurgulayan Tek, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirterek İstanbul için kar ihtimaline dair de önemli açıklamalarda bulundu.
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR: RİZE YÜKSEK RİSK ALTINDA!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Son radar verilerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Batı bölgelerde şu saatler itibarıyla yağış yok ancak Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de çok bulutlu ve kapalı bir hava var. Karadeniz'in doğusuna baktığımızda Rize'de çok kuvvetli bir yağış var ve yaklaşık bir saattir devam ediyor. O kuvvetli yağış Rize'de riskler oluşturmaya başladı. Rize'nin merkezi ve biraz daha Artvin'e doğru doğusu, Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış devam ediyor ama Rize özellikle bu saatlerde yüksek risk altında. Yüksek kesimlerde de yağışlar kar şeklinde" ifadelerini kullandı.
Doğu bölgelerdeki yağışlara da değinen Tek, "Doğu Anadolu'nun doğusunda Tunceli, Elazığ, Malatya ve birkaç saat öncesinde Adıyaman civarına kadar yağışlar vardı. Doğusunda da Bitlis, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Mardin yağış alan yerler arasında" sözleriyle aktardı.
DENİZ ULAŞIMINI KULLANACAKLARA FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den Marmara'nın kuzey ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Marmara, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve doğusu ile batısında yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Denizlerde ise Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Deniz ulaşımındaki aksamalara ve kuvvetli rüzgarın etki alanına dikkat çeken Adil Tek, "Bugün özellikle Marmara ve Kuzey Ege'yi etkileyecek kuvvetli güneyli rüzgarlarımız, lodos var. Marmara'da şiddetini artırmaya başladı, özellikle deniz üzerinde saatte 60-70 kilometreye kadar çıkıyor. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de lodos esen rüzgarı göreceğiz, şiddeti öğle saatlerinde 70-80 kilometreye kadar çıkacak. Ege'nin iç kesimlerinde Uşak, Afyon, Kütahya civarları ile İç Anadolu'nun güneyinde Aksaray, Niğde ve Karaman'da da kuvvetli rüzgar gün içerisinde etkili olacak" dedi. İptal edilen BUDO seferlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Tek, "Şu anda iptaller yaşanmışsa bu iptaller öğleden sonraki saatlerde de devam edecek. Lodos etkisini gece saatlerinden sonra, yarın sabah saatlerine doğru biraz daha azaltacak" değerlendirmesinde bulundu.