DEFALARCA BIÇAK SAPLADI Dört lastiğe de defalarca bıçak saplayan şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Dört lastiğe defalarca bıçak sapladı! O anlar kamerada (Foto: İHA)

Kapüşonlu şahıs, intikam alırcasına park halindeki otomobilin lastiğini bıçakladı (Foto: İHA)





Kapüşonlu şahsın aracın dört lastiğini bıçakladığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.