Hatay'da "pes" dedirten olay! Kapüşonlu şahıs otomobilin dört lastiğini bıçakladı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kapüşonlu bir kişi, park halindeki otomobilin dört lastiğine defalarca bıçak saplayıp kaçtı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken araç sahibinin şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.
"Pes" dedirten olay, 16 Kasım tarihinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilin yanına gelen kapüşonlu şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla aracın lastiklerine zarar vermeye başladı.
DEFALARCA BIÇAK SAPLADI
Dört lastiğe de defalarca bıçak saplayan şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.
ARAÇ SAHİBİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Otomobilinin lastiklerine zarar verildiğini fark eden araç sahibi, polis ekiplerine şikayette bulundu.
Kapüşonlu şahsın aracın dört lastiğini bıçakladığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.