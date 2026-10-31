Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, kuaför Rıdvan Bayar'dan ruhsat karşılığında 200 bin dolar rüşvet istendiği iddiası gündeme geldi. Talep edilen parayı vermediği için iş yerinin 17 kez mühürlendiğini öne süren Bayar, iki yıl boyunca yaşadığı süreci A Haber'e anlattı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babasının da kuaför salonuna geldiğini belirten Bayar, rüşvet talebinin 150 bin dolara düşürülmesi için pazarlık yapıldığını iddia etti.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası ve dayısının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun yankıları sürerken, ruhsat alabilmek için kendisinden 200 bin dolar rüşvet istendiğini belirten kuaför Rıdvan Bayar, yaşadığı akılalmaz baskıyı A Haber ekranlarında anlattı.

Bir yıl önce A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın gündeme taşıdığı skandalda, talep edilen rüşveti ödemediği için iş yeri tam 17 kez mühürlenen Bayar; belediye başkanının babasının da bizzat kuaför salonuna gelerek rüşvet pazarlığına dahil olduğunu açıkladı.

RUHSAT İÇİN 200 BİN DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

Bakırköy'de açtığı kuaför salonu için 30 yıllık mesleki birikimini ortaya koyduğunu belirten işletmeci Rıdvan Bayar, "2024 yılında 30 yıllık sanatımın birikimini burada hayata geçirmeye karar verdim. Bütün mal sahibi kontratımı, tapumu alıp belediyeye gittim. Ruhsat almak istediğimi, mevzuata aykırı bir durum olup olmadığını sordum. O zamanki İmar Müdürlüğü bana bir evrak verdi, hiçbir aykırılık bulunmadığını ve gelip kontrol edeceklerini söyledi. Gelip baktılar, hiçbir problem olmadığını belirterek kontratı yapabileceğimi ifade ettiler" dedi.

Başvurusunun üzerinden aylar geçmesine rağmen ruhsatının verilmediğini söyleyen Bayar, "Ruhsatım 3 ay boyunca çıkmayınca tekrar başvurdum. Dosyamın belediye başkan yardımcısına yönlendirildiğini söylediler. Ardından bir meclis üyesiyle dışarıda görüşmem istendi. Yeşilköy'de işlerin böyle yürüdüğünü söyleyerek benden tam 200 bin dolar talep ettiler. Ben saç keserek para kazanan bir esnafım, 200 bin doları nereden bulacağım? En başta böyle bir talep olduğunu söyleseydiniz burayı hiç açmazdım dedim. Beni resmen tuzağa düşürdüler" ifadelerini kullandı.

17 KEZ MÜHÜR, BİTMEYEN MÜCADELE

İstenen rüşveti vermeyi reddetmesinin ardından iş yerine yönelik yoğun bir baskı sürecinin başlatıldığını vurgulayan Rıdvan Bayar, "Belediye başkan yardımcısına gidip durumu izah ettim, ancak beni odasından kovdu. Eğer o parayı vermiş olsaydım işime sorunsuz devam edecektim. Vermediğim için iki sene boyunca burası mühürlendi. 24 dilekçe verdim, açtığım 3 idari dava sayesinde haklarımı alabildim. Dükkânımı tam 17 kez mühürlediler. Yürütmeyi durdurma kararlarıyla çalışmaya gayret ettim; hakkımda mühür fekkinden 6 ayrı soruşturma dosyası açtırdılar" sözleriyle maruz kaldığı hukuksuz yaptırımları aktardı.

BELEDİYE BAŞKANININ BABASI BAYAN KUAFÖRÜNE NEDEN GİTTİ?

Her hafta sonu dükkânına belediye yetkilileri tarafından baskın yapıldığını dile getiren Bayar, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babasının da işletmeye geldiğini belirterek, "Her cumartesi günü teknik başkanlar, başkan yardımcıları gelmeye başladı. En sonunda çok yaşlı bir beyefendi ile yanında Kentsel Dönüşüm Müdürü olan Fatih Bey buraya geldiler ve masamıza oturdular. O gün kim olduğunu bilmiyordum, daha sonra haberlerden öğrendim ki belediye başkanının babasıymış. Bir kentsel dönüşüm müdürünün kadın kuaföründe ne işi olduğunu sordum" şeklinde konuştu. Görüşmede 200 bin dolarlık rüşvet talebinin 150 bin dolara indirilmesi yönünde pazarlık yürütüldüğünü kaydeden Bayar, belediye kadrosunun organize bir şekilde dükkânın üzerine geldiğini ifade etti.