Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturma tamamlandı! 9 şüpheli hakkında iddianame
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Bakırköy Belediyesine yönelik ihale dosyalarında usulsüzlük yapılarak kamu zararına neden olunduğu ve işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 9 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü ve işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İHALE DOSYALARINDA USULSÜZLÜK İDDİASI
Soruşturma kapsamında, belediyeye ait ihale dosyalarında usulsüzlükler yapılarak kamu zararına neden olunduğu ve işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları incelendi.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.