Bakırköy Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü ve rüşvet soruşturmasında adli süreç tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve aralarında belediye personeli ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 40 şüpheliden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz ve Mustafa Fazlıoğlu'nun da bulunduğu 39 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:

Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Mustafa Fazlıoğlu, Erkan Gül, Abdulkadir Akay, Ahmet Kekellioğlu, Yunus Alışkan, İbrahim Yavuz, Mustafa Fatih Özkan, Duygu Muş, Nusret Sapa, Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Nurcan Alan, Derya Güler, Ali Kemal Şahinsoy, Ahmet Adnan Özyirmidokuz, Ali Mürteza Alır, Alper Demirtaş, Birkan Dıragat, Cemal Arıkan, Eyyüp Alır, Fırat Duran, Gökhan Konur, Gürkan Dıragat, Hasan Mercan, Hüseyin Kıran, Mehmet Muhlis Öner, Mehmet Sırrı Özdemir, Osman Akın, Ömer Tuncer, Tolgahan Acar, Veli Çakırca, Yılmaz Tuna.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerden Sinan Derman, Suzan Kurt, Hamza Sayan, İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör serbest bırakıldı.

40 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ İSTENMİŞTİ

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 63 şüpheliden 21 belediye personeli ve 19 firma temsilcisi olmak üzere 40'ı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

İşte tutuklanması talep edilen isimler şu şekildeydi:

- Ali Kemal Şahinsoy

- Ahmet Adnan Özyirmidokuz

- Ali Murteza Alır

- Alper Demirtaş

- Birkan Dıragat

- Cemal Arıkan

- Eyyüp Alır

- Fırat Duran

- Gökhan Konur

- Gürkan Dıragat

- Hasan Mercan

- Hüseyin Kıran

- Mehmet Muhlis Öner

- Mehmet Sırrı Özdemir

- Osman Akın

- Ömer Tuncer

- Tolgahan Acar

- Veli Çakırca

- Yılmaz Tuna

- Abdülhamit Pehlivan

- Cemalettin Özdemir

- Arda Karadağ

- Ali Rıza Akyüz

- Mustafa Fazlıoğlu

- Erkan Gül

- Abdulkadir Akay

- Ahmet Kekellioğlu

- Yunus Alışkan

- İbrahim Yavuz

- Mustafa Fatih Özkan

- Duygu Muş

- Nusret Sapa

- Ayhan Kıvılcım

- Berkay Biçer

- Selin Çiftçi

- Kaan Dengiz

- Yüksel Ercan Akçabay

- Ferhat Ferahi Çelik

- Nurcan Alan

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi, HTS kayıtları ve MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerinin değerlendirilmesi sonucunda atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Bakırköy Belediyesi başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli yakalanmıştı.

Devam eden çalışmalarda gözaltı sayısı 63'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.