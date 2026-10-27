Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet pazarlığı! Esnaftan 200 bin dolar istedikleri ortaya çıktı

CHP yönetimindeki Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin ruhsat işlemleri için müşteki esnaftan belediye yetkililerince 200 bin dolar talep edildiği iddiasına ilişkin video kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, iş yeri ruhsatı için istendiği öne sürülen rüşvete ilişkin video kayıtları ve detaylar da dosyaya girdi.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 200 BİN DOLAR İSTENDİ Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Yeşilyurt Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin ruhsat işlemleri için müşteki esnaftan belediye yetkililerince 200 bin dolar talep edildiği öne sürüldü. Müştekinin bu parayı ödemek istememesi üzerine iş yerine Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir gitti. BAŞKANIN BABASI KENDİSİNİ "BAŞKAN" OLARAK TANITTI Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre kendisini "Eski Esenyurt Belediye Başkanı" olarak tanıtan Mustafa Özdemir'in ruhsat işlemlerini 150 bin dolar karşılığında halledebileceğini söylediği ve bu pazarlık görüşmesinin müşteki esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

İş yeri ruhsatı için 200 bin dolar talep edildiği iddiasına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girdi. RÜŞVET İDDİASINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER DOSYADA Soruşturma kapsamında hazırlanan Video İnceleme Tutanağı'nda şüpheliler arasındaki dikkat çekici diyaloglar yer aldı. Kayıtlarda Mustafa Özdemir ve Fatih Özkan'ın iş yerinin yapısal durumu, bağımsız bölümleri ve kütüphane işlevi üzerine konuştuğu tespit edildi. Fatih Özkan'ın işlemlerin resmi izin boyutunu netleştirmek için ruhsat durumunu sorması üzerine Mustafa Özdemir'in, "Ruhsata tabi değil tamam mı? Boya, badana, aktarma, cam değiştirme... Senin memurun neye tabi? Hizmete tabi... Bir dilekçe..." diyerek yönlendirmede bulunduğu görüldü.