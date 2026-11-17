Fon soruşturmasında yeni dalga! 7 kişi tutuklandı
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Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.