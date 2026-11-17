Küresel dijital kaosun perde arkası: Gözler İsrail'e çevrildi! Netanyahu tehdit etmişti
Avrupa'daki peş peşe siber saldırılar ve ABD'de günlerce kilitlenen havacılık krizi dünyayı alarma geçirdi. Küresel altyapıyı felç eden yapay zekâ destekli sabotajların arkasında kim olduğu tartışılırken, gözler İsrail'e çevrildi. Uzmanlar; ABD bankalarını, uçuş sistemlerini ve Avrupa'daki kritik kurumları vuran dijital krizlerin, Başbakan Netanyahu'nun koltuğunu korumak ve ABD'yi yeniden İran'la savaşa sürüklemek için tezgahladığı "sahte bayrak" operasyonları olduğuna dikkat çekiyor.
Avrupa'da peş peşe yaşanan siber saldırıların ardından gözler üç gündür uçuşların durduğu ABD'ye çevrildi. Çok sayıdaki ülkede yaşanan dijital kaosun arkasında kim var henüz net değil. Ancak İspanya'daki tren kazasının da Fransa'daki süpermarket saldırılarının da ucu İsrail'e çıkıyor.
Dünyanın dört bir yanı sıcak çatışmalarla çevrilmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze soykırımı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, Sudan ve Yemen'deki çatışmalar ve dahası... Yaşanan tüm bu küresel kaotik havaya bir de son zamanlarda dijital sabotajlar eklenmiş durumda. Çok sayıda ülkedeki marketler, havalimanları, hastaneler, enerji tesisleri ve devlet kurumlarına yönelik yapay zeka destekli saldırılar yaşanıyor. Dijital kaos krizine son olarak ABD'deki uçak skandalları eklendi.
Ülkeler, söz konusu olayların arkasında kimlerin ya da hangi devlet bağlantısının olduğunu net bir şekilde açıklamıyor. Baş şüpheliler olarak İsrail, Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler öne çıkıyor. Özellikle Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile ABD tarafı, İran-Çin-Rusya üçgenini suçluyor. Ancak uzmanlar dijital saldırılarının arkasındaki baş şüphelinin İsrail olduğuna ve Batı'nın bunu dile getiremediğine dikkat çekiyor.