11 bin 500 uçuşu etkileyen aksaklıklar ancak dün düzene sokuldu. ABD'li yetkililer soruna teknik bir arızanın neden olduğunu duyurdu. Ancak sosyal ağlarda binlerce ABD'li, L3Harris Technologies şirketinin geçen yıl yaptığı bir anlaşmaya dikkat çekti. ABD merkezli bu firma, ABD Ulusal Hava Sahası Sistemi'nden sorumlu ve geçen yıl tüm verilerini İsrail ile paylaşma anlaşması yaptı.

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre dijital saldırıların son örneği ise ABD'de uçuşları durduran iletişim krizi oldu.

NETANYAHU SAVAŞ İSTİYOR

Sosyal medya kullanıcıları, ABD'de havalimanlarında yaşanan aksaklığın arkasında İsrail'in parmağının olabileceğine dikkat çekti. Peki İsrail'in bu tarz siber kaos ile amacı ne? Uzmanlara göre bunun cevabı net: İsrail, ABD'yi bir kez daha savaşa sokmak istiyor.

28 Şubat tarihinde ABD'yi İran'a karşı savaşa sokan İsrail bu savaşın sürmesini istiyor. ABD Başkanı Donald Trump ise 3 Kasım'daki ara seçimleri kaybetmelerinin sebebi olarak "Halkın İsrail'den hoşnutsuzluğunu" göstermişti. Yani Trump yönetimi artık İran ile savaşı uzatmak istemiyor. Ancak ülkesinde koltuğunu kaybetmekle karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatarak başbakanlığını korumak istediği düşünülüyor.

ABD BANKALARINDA ERİŞİM KRİZİ!

ABD'de çok sayıda bankaya erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, dün TSİ 18.00 civarında Chase, US Bank, Wells Fargo, Capital One gibi bankaların çevrim içi hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başladı. Bankacılık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla kullanıcıların ciddi sıkıntılar yaşadığı kaydedildi. Chase'in yaptığı açıklamada, yaşanan sorunun giderilmesine çalışıldığı belirtildi.