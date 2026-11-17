Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerinde 141 dosyayı karara bağladı. 119 dosyada reklamların durdurulmasına, toplam 35 milyon 866 bin 446 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurulun 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 375 sayılı toplantısında 141 dosya karara bağlandı. Mevzuata aykırı bulunan 119 dosya hakkında reklamların durdurulmasına ve toplam 35 milyon 866 bin 446 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Denetimlerde gerçeğe aykırı indirim vaatleri, mobil telefon tarifelerindeki yanıltıcı taahhüt süreleri ve eksik bilgilendirmeler öne çıktı.

119 DOSYADA DURDURMA CEZASI!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, yanıltıcı reklamları önlemek ve piyasalarda adil rekabet ortamını sağlamak amacıyla denetim ve ceza çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik incelemelerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Reklam Kurulunun 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 375 sayılı toplantısında toplam 141 dosya karara bağlandı. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 119 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken, toplam 35 milyon 866 bin 446 TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Görüşülen dosyalardan 22'sinde ise inceleme konusu tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı değerlendirildi.

GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİM VAATLERİNE 5 MİLYON TL CEZA!

Reklam Kurulunun kasım ayı toplantısında öne çıkan konulardan biri de indirimli satış reklamları oldu.

Yapılan incelemelerde, bir firmanın mağazasında satışa sunulan bütün ürünlerde her gün yüksek oranlarda indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı, ancak bu indirim vaatlerini gerçeğe uygun şekilde yerine getirdiğini ispatlayamadığı tespit edildi.

Tüketicilerde sürekli ve yüksek oranlı indirim yapıldığı algısı oluşturarak satın alma kararlarını etkileyen reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda ilgili firmaya 5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

MOBİL TELEFON TARİFELERİNDEKİ TAAHHÜT SÜRELERİ MERCEK ALTINDA!

On milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren mobil iletişim sektöründeki tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımlar da Ticaret Bakanlığı tarafından yakın takibe alındı.

Reklam Kurulunun incelemelerinde, mobil telefon tarifelerinin "12 ay" veya "12 fatura dönemi" gibi ifadelerle tanıtılmasına rağmen fiili taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltabilecek reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürürken, mevzuata aykırı tanıtımlara karşı idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.