Böylece ülke genelinde teknik aksaklıklardan etkilenen uçuş sayısı 5 bin 200'ü aştı.

Dünya genelindeki uçuş verilerini takip eden FlightAware platformunun verilerine göre, ABD'de bugün 1600'den fazla sefer iptal edilirken, yaklaşık 3 bin 600 uçuş ertelendi.

Sorunun bir siber saldırı veya benzeri kötü amaçlı faaliyetten kaynaklandığına yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığını yineleyen Duffy, teknik arızanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediğini söyledi.

Southwest, United Airlines ve Delta hava yolu şirketlerinde de sefer iptallerinin oranı yüzde 3 ile 5 arasında değişti.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDE PEŞ PEŞE İPTALLER Paylaşılan verilere göre, JetBlue'nun seferlerinin yüzde 27'si, American Airlines'ın ise yüzde 13'ü iptal edildi.

Bir önceki gün ise ABD merkezli hava yolu şirketlerinin 6 bin 400'den fazla uçuşu iptal ettiği, 8 binden fazla seferi ertelediği bildirildi.

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KRİZİN ARKASINDAN YÖNLENDİRİCİ CİHAZLAR ÇIKTI

Teknik aksaklığın nasıl ortaya çıktığına ilişkin bilgi veren Duffy, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir FAA tesisinde bulunan yönlendirici cihazın değiştirilmesinin, Teksas eyaletinin Amarillo kentinde kısa süre önce yenilenen başka bir cihazda soruna yol açtığını belirtti.

Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı miktarda veri gönderdiğini ve sistemlerin yük altında kaldığını aktaran Duffy, benzer bakım çalışmalarının daha önce binlerce kez sorunsuz gerçekleştirildiğini ifade etti.

Duffy, bu kez yaşanan teknik sorunun nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

FAA'DAN 60 CİHAZ İÇİN ÖNLEM

FAA tarafından yapılan açıklamada, soruna neden olduğu değerlendirilen yönlendiricilerin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Ayrıca hava trafik kontrol sisteminde bulunan benzer özellikteki yaklaşık 60 cihaz için de aynı işlemin uygulandığı belirtildi.