ABD'de havacılık krizi üçüncü gününde! Uçuşlar ne zaman normale dönecek?
ABD'de sivil havacılık altyapısında cuma günü başlayan teknik aksaklık, üçüncü gününde de uçuşları olumsuz etkiledi. Ülke genelinde 5 bin 200'den fazla sefer iptal veya ertelemelerden etkilenirken, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçuşların kısa sürede normale dönmesini beklediklerini açıkladı. Yetkililer, sorunun siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.
Dünya genelindeki uçuş verilerini takip eden FlightAware platformunun verilerine göre, ABD'de bugün 1600'den fazla sefer iptal edilirken, yaklaşık 3 bin 600 uçuş ertelendi.
Böylece ülke genelinde teknik aksaklıklardan etkilenen uçuş sayısı 5 bin 200'ü aştı.
Bir önceki gün ise ABD merkezli hava yolu şirketlerinin 6 bin 400'den fazla uçuşu iptal ettiği, 8 binden fazla seferi ertelediği bildirildi.
HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDE PEŞ PEŞE İPTALLER
Paylaşılan verilere göre, JetBlue'nun seferlerinin yüzde 27'si, American Airlines'ın ise yüzde 13'ü iptal edildi.
Southwest, United Airlines ve Delta hava yolu şirketlerinde de sefer iptallerinin oranı yüzde 3 ile 5 arasında değişti.
"MUHTEMELEN YARIN BÜTÜN FAALİYETLER NORMALE DÖNECEK"
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, katıldığı televizyon programında havacılık sistemlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sorunun bir siber saldırı veya benzeri kötü amaçlı faaliyetten kaynaklandığına yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığını yineleyen Duffy, teknik arızanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediğini söyledi.
Uçuşların bugün itibarıyla normalleşmeye başlayacağını belirten Duffy, "Muhtemelen yarın (bugün) itibarıyla bütün faaliyetler normale dönecek" dedi.
Duffy, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) önceliğinin yolcuların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.
KRİZİN ARKASINDAN YÖNLENDİRİCİ CİHAZLAR ÇIKTI
Teknik aksaklığın nasıl ortaya çıktığına ilişkin bilgi veren Duffy, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir FAA tesisinde bulunan yönlendirici cihazın değiştirilmesinin, Teksas eyaletinin Amarillo kentinde kısa süre önce yenilenen başka bir cihazda soruna yol açtığını belirtti.
Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı miktarda veri gönderdiğini ve sistemlerin yük altında kaldığını aktaran Duffy, benzer bakım çalışmalarının daha önce binlerce kez sorunsuz gerçekleştirildiğini ifade etti.
Duffy, bu kez yaşanan teknik sorunun nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.
FAA'DAN 60 CİHAZ İÇİN ÖNLEM
FAA tarafından yapılan açıklamada, soruna neden olduğu değerlendirilen yönlendiricilerin devre dışı bırakıldığı bildirildi.
Ayrıca hava trafik kontrol sisteminde bulunan benzer özellikteki yaklaşık 60 cihaz için de aynı işlemin uygulandığı belirtildi.