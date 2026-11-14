CANLI ABD semalarında güvenlik açığı mı? Uçuşlar durdurulmuştu: Federal havacılıktan açıklama geldi
ABD'de hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan iletişim sorunu nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) acil durum kararı sonrası 3 binden fazla sefer iptal edilirken, 16 binden fazla uçuşta gecikme yaşandı. Ülke çapındaki uçuş durdurma kararı, havacılık sektöründe büyük aksaklığa yol açarken FAA, son açıklamasında ülke genelinde ilan edilen uçuş yasağının sona erdiğini duyurdu.
ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen sistem arızası nedeniyle iletişim sorunu yaşandı. Bunun üzerine harekete geçen Federal Havacılık İdaresi (FAA), acil durum kararı alarak ülke genelindeki tüm uçuşları durdurdu.
İşte ABD hava trafiğinde yaşanan krizin detayları
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ABD ULAŞTIRMA BAKANINDAN UYARI!
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, Kongre'nin eski hava trafik kontrol ekipmanlarını yenilemek için 50 milyar dolar sağlamaması halinde uçuş güvenliği sistemlerinin arızalanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
"AKLIMI KAYBEDECEK GİBİYİM": ABD'DEKİ UÇUŞ KRİZİNDE MAHSUR KALAN YOLCULAR İSYAN ETTİ
ABD genelinde tüm uçuşların durdurulması, cuma günü ülke çapındaki havalimanlarında yüz binlerce yolcunun mahsur kalmasına ve büyük bir karmaşanın yaşanmasına neden oldu.
New York'un yoğun havalimanlarından LaGuardia'da bulunan Janice Llewellyn, gözyaşlarına hâkim olmakta zorlanıyordu. Yaşanan kaos nedeniyle Toronto'da düzenlenecek kızının düğününe yetişememe ihtimaliyle karşı karşıyaydı.
61 yaşındaki Llewellyn, alternatif bir güzergâh bulmak için çaresizce uğraşırken AFP'ye, "Aklımı kaybedecek gibiyim" dedi.
"Eşim düğüne katılabilmek için İngiltere'den onca yolu geldi" diyen Llewellyn, "Aman Tanrım! Keşke başka bir uçuş olsa. Keşke hemen şimdi başka bir uçağa binebilsem" ifadelerini kullandı.
Las Vegas Havalimanı'nda ise bazı yolculara uçuşlarının rüzgâr nedeniyle ertelendiği söylendi.
Havayolu şirketlerinden birinin çalışanı uçuşların durdurulmasının sekiz saat süreceğini söylerken, bir başka görevli bu sürenin 24 saati bulabileceğini belirtti.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri, sonunda Doğu Yakası saatiyle 20.15'te (cumartesi 01.15 GMT) uçuş durdurma kararını kaldırdı.
Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, onlarca yıllık eski ekipmanlardan kaynaklanan telekomünikasyon sorunlarını gerekçe göstererek, "Normal operasyonlara dönmemiz zaman alacak" açıklamasını yaptı.
Uçuşların durdurulduğu süre boyunca yolculara yeterli bilgi verilmemesi, alternatif ulaşım yolları arayan yüzlerce kişinin araç kiralama noktalarında uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu.
Las Vegas'tan Kaliforniya'daki Oakland kentine dönmeye çalışan Joseph Anderson, otomobille gitmeyi düşündüğünü ancak "Ülkenin tamamında ulaşım durmuşsa otoyollar da tıkanacaktır" dedi.
72 yaşındaki emekli Hava Kuvvetleri gazisi Anderson, uçağa teslim ettiği bagajını da geri alamadığını belirterek, "Bir anlamda mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.
Anderson, "FAA'nın yolcularla daha iyi iletişim kurmasını umuyorum" diye konuştu.
HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ DE GERİLEDİ
Yaşanan krizin havayolu şirketlerine mali açıdan da zarar vereceği değerlendiriliyor.
ABD borsalarında mesai sonrası işlemlerde American Airlines, United Airlines ve Delta Air Lines hisseleri yüzde 1 ila 2 arasında değer kaybetti. JetBlue Airways hisselerinde ise yaklaşık yüzde 3'lük düşüş yaşandı.
American Airlines, operasyonların daha hızlı toparlanmasını sağlamak amacıyla büyük aktarma merkezleri dışındaki küçük şehirlere yapılan uçuşlara ve uluslararası seferlere öncelik verdiğini açıkladı. Şirketin bu adımla uçaklarını ve uçuş ekiplerini yeniden konumlandırarak normal operasyonlara daha hızlı dönmeyi hedeflediği belirtildi.