YouTube'da alkol, uyuşturucu, sigara ve kumarı özendirdiği belirtilen görüntülerin reklam olarak yayımlanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Çocukların ve gençlerin de karşılaşabileceği bu içerikler, dijital platformlardaki denetim eksikliğini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, reklam gelirleri ve izlenme verilerinde şeffaflık çağrısında bulunurken küresel platformlara yönelik daha kapsamlı yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından YouTube, reklam içerikleri ve denetim politikaları nedeniyle yeniden eleştirilerin odağına yerleşti. Alkol, uyuşturucu, sigara ve kumarı özendirdiği belirtilen erotik sahnelerin öne çıkarıldığı görüntülerin reklam adı altında yayımlandığının ortaya çıkması, özellikle çocukların ve gençlerin dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Televizyon kanallarıyla aynı reklam pazarında faaliyet göstermesine rağmen bağımsız denetim ve izlenme verilerinin şeffaflığı konusunda tartışmaların merkezinde bulunan YouTube'a yönelik eleştiriler büyürken uzmanlardan daha kapsamlı yasal düzenleme çağrısı geldi.

YOUTUBE'DA REKLAM ADI ALTINDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Dijital reklam pazarında önemli bir paya sahip olan YouTube, reklam politikaları ve içerik denetimine ilişkin tartışmalarla bir kez daha gündeme geldi.

Platformda alkol, uyuşturucu, sigara ve kumarı özendirdiği belirtilen görüntülerin reklam olarak yayımlandığı ortaya çıktı.

Çocukların ve gençlerin de karşılaşabileceği bu tür içeriklere yönelik filtreleme ve denetim mekanizmalarının yeterliliği sorgulanırken dijital platformların sorumlulukları yeniden tartışılmaya başlandı.

UYUŞTURUCU, KUMAR VE SİGARAYI ÖZENDİREN SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

Sabah'ta yer alan habere göre tepkilerin odağında YouTube'da reklam olarak sunulduğu belirtilen "Blackwater Holylight - Spades" adlı video yer aldı.

Söz konusu videoda kadın ve erkeklerin birlikte uyuşturucu kullandığı görüntülerin yanı sıra kumar ve sigarayı özendirdiği belirtilen sahnelerin bulunduğu aktarıldı.

Bu görüntülerin reklam olarak yayımlanması, özellikle çocukların ve gençlerin zararlı içeriklerden korunmasına yönelik önlemlerin yeterliliğini yeniden gündeme getirdi.

Reklamların hangi yaş gruplarına gösterildiği ve platformun içerikleri hangi denetim süreçlerinden geçirdiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

YOUTUBE'UN DENETİM POLİTİKALARI TARTIŞMA KONUSU

YouTube'un reklam içeriklerine yönelik eleştiriler, platformun izlenme verileri ve bağımsız denetime dair politikalarını da yeniden gündeme taşıdı.

İngiltere'de televizyon izlenme ölçüm kuruluşu BARB'ın YouTube kanallarının televizyon ekranlarındaki izlenmelerini takip etmeye yönelik girişimi, daha önce hukuki tartışmalara yol açmıştı.

YouTube'un söz konusu ölçümlere karşı yargı yoluna başvurması, küresel dijital platformların bağımsız denetime ne ölçüde açık olduğu sorusunu beraberinde getirmişti.

Televizyon kanallarıyla aynı reklam pazarından gelir elde eden YouTube'un izlenme performansını kendi ölçüm sistemi üzerinden ortaya koyması, reklam sektöründe adil rekabet ve şeffaflık açısından eleştiriliyor.

"YOUTUBE'UN GERÇEK İZLEYİCİ GÜCÜ AYNI STANDARTLARDA ÖLÇÜLMELİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital platformların bağımsız denetime tabi tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kırık, YouTube'un reklam pazarındaki konumu ve izlenme verileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"YouTube'un kendi izlenme verilerini üretmesi ve bu veriler üzerinden reklam pazarında güçlü bir konum elde etmesi, bağımsız denetim ve şeffaflık tartışmalarını beraberinde getiriyor. Televizyonlar ile aynı reklam pastasından pay alan YouTube'un izlenme performansını kendi ölçüm sistemi üzerinden ortaya koyması 'adil' değil. YouTube'un gerçek izleyici gücünün televizyonla aynı standartlarda ölçülmesi gerekiyor."

DİJİTAL PLATFORMLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Dijital yayıncılığın hızla değiştiğine dikkat çeken Kırık, mevcut yasal düzenlemelerin küresel platformların faaliyetlerini denetlemek için yeterli olmadığını savundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) denetim mekanizmalarının günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Kırık, küresel platformların hukuki sorumluluklarının ve algoritmik şeffaflık yükümlülüklerinin artırılması çağrısında bulundu.

Kırık, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"RTÜK Kanunu güncellenmeli, dijital yayıncılığın bugünkü koşullarına uygun hale getirilmeli ve küresel platformların hukuki sorumlulukları ile algoritmik şeffaflık yükümlülükleri güçlendirilmelidir. 2018 yılında internet yayınlarının RTÜK denetimine alınması önemli bir adımdı ancak bugün gelinen noktada bu düzenlemeler yeterli değil."

REKLAM GELİRLERİ VE ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI

YouTube, Instagram ve X gibi küresel platformların yalnızca içerik paylaşım mecraları olmaktan çıktığını belirten Kırık, bu şirketlerin reklam gelirlerini yönlendiren ve kamuoyunu etkileyen büyük medya kuruluşlarına dönüştüğünü ifade etti.

Dijital platformların Türkiye'de elde ettiği reklam gelirleri ve pazar paylarına yönelik bağımsız denetim tartışmalarına da değinen Kırık, şunları söyledi:

"Üstelik bu platformların Türkiye'de elde ettikleri reklam gelirleri ve pazar payları konusunda bağımsız denetim ve şeffaflık tartışmaları sürüyor. Dijital Hizmet Vergisi gibi uygulamalarda beyan esasına dayalı sistemin bulunması da gelirlerin doğrulanması ve etkin denetimi konusunu önemli hale getiriyor."