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Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Televizyon kanalları, reklam gelirlerinin dijital platformlara kayması nedeniyle büyük bir mali krizle karşı karşıya kalırken, reklam pastasının büyük bölümünü elinde bulunduran Google ve YouTube'un bağımsız denetim ve şeffaflıktan kaçınması da tekrar gündeme geldi. Dijital platformlara yönelik eleştirileri ve sektörde yaşanan krizin perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı.

Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar 1

Televizyon kanalları, reklam gelirlerinin haksız rekabet nedeniyle dijital platformlara kaymasıyla dizi sektörünü derinden etkileyen büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Reklam pastasının yüzde 75'inin dijital mecralara gittiğini belirten Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, sektörde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyarak Google ve YouTube'u eleştirdi.

Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar 2

Aytuğ, reklam gelirlerindeki düşüşün özellikle dizi sektörünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Dizilerin birim maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle bazı yapımların erkenden yayından kaldırıldığını, bazı dizilerin yeni bölüm çekimlerinin durdurulduğunu ve çok sayıda projenin ertelendiğini aktardı.

Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar 3

İşte Yüksel Aytuğ'un 11 Kasım tarihli "Dijital Mecra Denetimden kaçıyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Televizyon kanalları maddi açıdan büyük bir mali kriz yaşıyor. Sebebi, reklam gelirlerinin haksız rekabet sonucu dijital platformlara kaymış olması.

Şu anda reklam pastasının yüzde 75'i dijital kanalların yağması altında. Özellikle konvansiyonel kanalların prime time kuşağını yıllardır ayakta tutan dizi sektöründe büyük panik yaşanıyor.

Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar 4

Kanal yönetimleri, reklam geliri yetersiz kaldığı ve dizilerin birim maliyeti karşılanamadığı için pek çok diziyi erkenden yayından kaldırdı, bazılarının yeni bölümlerinin çekimleri durduruldu, çok sayıda proje ise ertelendi.

Reklam pastasından en büyük dilimi kapan Google ve YouTube ise denetim ve şeffaflıktan kaçmak için adeta dört takla atıyor.

Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar 5

Son olarak YouTube'un izlenme oranlarının takibi adına yapılan hamle mahkeme tarafından reddedildi.

Durum böyle olunca Google ve You- Tube'un izlenme verileri ve reklam gelirlerinin bağımsız bir şekilde izlenip değerlendirilmesinin de yolu tıkanmış oldu.

Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar 6

Peki dijital mecra neden denetim ve şeffaflıktan kaçıyor?
Çünkü eğer televizyonlar gibi bağımsız denetimden geçerlerse, gerçek izlenme oranlarının o kadar da parlak olmadığı ortaya çıkacak, gerçek gelirlerine daha yüksek oranda vergi uygulanacak ve kazançlarını, kazandıkları ülkenin dışına kaçırmaları da engellenecek.

Dizi sektöründe kriz! Google ve YouTube’un reklam pastasındaki hakimiyeti: Denetimden kaçıyorlar 7

"ARTIK KİMSE TELEVİZYON İZLEMİYOR" ALGISI

Ayrıca "Artık kimse televizyon izlemiyor" şeklindeki algı yaratma operasyonları da çökecek.

Bence bu kuralsız hegemonya, şu anda toplumun odaklandığı pek çok yolsuzluk olayından daha vahim."

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