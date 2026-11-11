Televizyon kanalları, reklam gelirlerinin haksız rekabet nedeniyle dijital platformlara kaymasıyla dizi sektörünü derinden etkileyen büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Reklam pastasının yüzde 75'inin dijital mecralara gittiğini belirten Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, sektörde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyarak Google ve YouTube'u eleştirdi.

Aytuğ, reklam gelirlerindeki düşüşün özellikle dizi sektörünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Dizilerin birim maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle bazı yapımların erkenden yayından kaldırıldığını, bazı dizilerin yeni bölüm çekimlerinin durdurulduğunu ve çok sayıda projenin ertelendiğini aktardı.

"Televizyon kanalları maddi açıdan büyük bir mali kriz yaşıyor. Sebebi, reklam gelirlerinin haksız rekabet sonucu dijital platformlara kaymış olması.

Kanal yönetimleri, reklam geliri yetersiz kaldığı ve dizilerin birim maliyeti karşılanamadığı için pek çok diziyi erkenden yayından kaldırdı, bazılarının yeni bölümlerinin çekimleri durduruldu, çok sayıda proje ise ertelendi.

Reklam pastasından en büyük dilimi kapan Google ve YouTube ise denetim ve şeffaflıktan kaçmak için adeta dört takla atıyor.