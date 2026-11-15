Dünyada 1,5 milyar kişiye ulaşıyor! Reklam krizinin perde arkası: Türk dizilerinin tanıtım gücünden korktular
Türkiye'de televizyon dizilerini etkileyen reklam krizi tartışılmaya devam ediyor. Türk dizilerinin dünya genelinde ulaştığı geniş izleyici kitlesine dikkat çeken Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, reklamların aniden kesilmesinin arkasında farklı nedenler olabileceğini belirtti.
Türk dizi sektöründe yaşanan reklam krizi, televizyon dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Türk dizilerinin uluslararası başarısı ve ülke tanıtımına sağladığı katkı dikkat çekerken, reklam akışındaki ani kesintinin nedenleri tartışılıyor.
Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında Türk dizilerinin küresel etkisine dikkat çekerek reklam krizinin arkasında farklı nedenlerin bulunabileceğini değerlendirdi. Aytuğ, yazısında Haluk Bilginer'in Türk sinemasına ilişkin sözlerine, dijital sistemlerin güvenliğine ve gündelik hayattan dikkat çeken olaylara da yer verdi.
Yüksel Aytuğ'un köşe yazısı şöyle:
Diziler evrenindeki ağır kriz, öncelikle tek bedava eğlencesi akşam çekirdek çitleyip dizi izlemek olanları mağdur etti. Millet kendini gerçekten de boşlukta hissetmeye başladı.
Dizi piyasasını ayakta tutan reklamların bıçakla kesilir gibi aniden kesilmesinin arkasında türlü nedenler var. Ama bunlar arasında biri var ki, hepsinden sinsice.
Malum, dünya artık bizim dizilerimizi izliyor. Dramalar artık hem önemli bir ihracat kalemi hem cazip bir turizm destinasyonu hem de ülke tanıtımının en etkili mecrası. COP31'e katılan dizi oyuncularımızın gördüğü büyük ilgi de bunu kanıtlıyor. MİPCOM gibi uluslararası organizasyonlarda dizi oyuncularımız Hollywood starı muamelesi görüyor. Dizi deyince artık akla önce Türkiye geliyor.
Şov dünyası yeni dünyada kültür ihraç etmenin en kestirme yolu. Bu yeni otobanda en hızlı gidenler de bizim dizilerimiz... Dile kolay, Türkiye orijinli diziler dünyada 1,5 milyar kişiye ulaşıyor.
Tabii ki bu büyük güç bazılarını endişelendirip paniğe sevk edecektir. Reklam akışının aniden kesilmesinde bu ihtimali göz ardı etmemek gerekir.