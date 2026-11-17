Bursa’nın Yenişehir ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Ceylin Uğur (18) hayatını kaybetti, kardeşi ve 2 kuzeni ise yaralandı. Üniversite öğrencisi Ceylin Uğur’un 1 ay önce ehliyetini aldığı, ailesinin de otomobili hediye ettiği belirtildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi C.U. (15) ile kuzenleri Yağız E. A. (17) ve Hüseyin A. (23) ile birlikte gezintiye çıkan Ceylin Uğur'un, iddiaya göre virajda kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü Ceylin Uğur ile yanındaki kardeşi ve kuzenleri kazada yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ceylin Uğur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan kardeşi C.U. ise sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. C.U.'nun durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ceylin Uğur, Kestel ilçesindeki Turanköy Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ceylin Uğur'un ehliyetini 1 ay önce aldığı ve ailesinin de kaza yaptığı otomobili kendisine hediye ettiği öğrenildi.