Malatya'daki helikopter faciasında 4 şehidimize acı veda! Cenaze programı belli oldu
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. MSB, düşen helikopterin S-70 tipi olduğunu açıklarken kazada 4 askerin şehit olduğunu bildirdi. A Haber muhabiri Mehmet Türel, olay yerinden aktardığı bilgilerde helikopterden kopan bir parçanın eve isabet ettiğini ve 2 vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Öte yandan 4 şehidimizin cenaze programı belli oldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken 4 askerin şehit düştüğü belirtildi.
Ahaber.com.tr, kazaya ilişkin tüm gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
ŞEHİTLERİMİZİN DEFİN PROGRAMI BELLİ OLDU: SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR
Şehitlerimizin cenaze törenlerine ilişkin defin bilgileri belli oldu. Yapılan bilgilendirmede, şehitlerimizin 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek cenaze törenlerinin yer ve saatleri paylaşıldı.
Şehitlerimizin defin programı şu şekilde açıklandı:
Kr. Plt. Bnb. Erdem Çimen (2007-P.151)
- Tarih: 14.11.2026
- Yer: İzmir, Konak, Kadifekale Hava Şehitliği
- Tören: İkindi namazını müteakip (15.43)
Kr. Plt. Bnb. Orhun Pınar (2011-5)
- Tarih: 14.11.2026
- Yer: Ankara, Ahmet Hamdi Akseki Camii
- Tören: Öğle namazını müteakip (12.38)
Uç. Hlkp. Tekns. Asb. Kd. Üçvş. Hüseyin Zehir (2013-66)
- Tarih: 14.11.2026
- Yer: Hatay, Payas, Payas Şehitliği
- Tören: İkindi namazını müteakip (15.11)
Uç. Hlkp. Tekns. Asb. Kd. Çvş. Serkan Önder (2024-B.21)
- Tarih: 14.11.2026
- Yer: Kayseri, Melikgazi, Seyid Burhaneddin Camii
- Tören: İkindi namazını müteakip (15.09)
ŞEHİT 4 ASKERİN NAAŞI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin naaşı Ankara'ya gönderildi.
Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan askerlerin cenazesi, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şehitler Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, sabah Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.
S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.
ŞEHİT AİLELERİNE ŞEHADET HABERLERİ VERİLDİ
Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Ankara'da yaşayan ailesine acı haber verildi.
Şehidin, Sincan Osmanlı Mahallesi'ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.
Yetkililer, bir çocuk babası olan 37 yaşındaki şehidin ailesine acı haberi ulaştırdı.
ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ ZEHİR'İN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehit Hüseyin Zehir'in (34) Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, aileye şehadet haberini iletti.
Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.
Zehir'in evli ve 3 yaşında erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.
KARA PİLOT BİNBAŞI ERDEM ÇİMEN'İN AİLESİNE ACI HABER
Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in (41) İzmir'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından şehadet haberi ulaştırıldı.
Çimen’in Gaziemir’deki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer, 2 çocuk babası şehit Çimen’in eşine şehadet haberini verdi.
Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretine gelirken, şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.