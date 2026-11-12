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Malatya'daki helikopter faciasında 4 şehidimize acı veda! Cenaze programı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya'daki helikopter faciasında 4 şehidimize acı veda! Cenaze programı belli oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. MSB, düşen helikopterin S-70 tipi olduğunu açıklarken kazada 4 askerin şehit olduğunu bildirdi. A Haber muhabiri Mehmet Türel, olay yerinden aktardığı bilgilerde helikopterden kopan bir parçanın eve isabet ettiğini ve 2 vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Öte yandan 4 şehidimizin cenaze programı belli oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken 4 askerin şehit düştüğü belirtildi.

Ahaber.com.tr, kazaya ilişkin tüm gelişmeleri anbean aktarıyor.

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CANLI ANLATIM

17:49

ŞEHİTLERİMİZİN DEFİN PROGRAMI BELLİ OLDU: SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR

Şehitlerimizin cenaze törenlerine ilişkin defin bilgileri belli oldu. Yapılan bilgilendirmede, şehitlerimizin 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek cenaze törenlerinin yer ve saatleri paylaşıldı.

Şehitlerimizin defin programı şu şekilde açıklandı:

Kr. Plt. Bnb. Erdem Çimen (2007-P.151)
- Tarih: 14.11.2026
- Yer: İzmir, Konak, Kadifekale Hava Şehitliği
- Tören: İkindi namazını müteakip (15.43)

Kr. Plt. Bnb. Orhun Pınar (2011-5)

- Tarih: 14.11.2026
- Yer: Ankara, Ahmet Hamdi Akseki Camii
- Tören: Öğle namazını müteakip (12.38)

Uç. Hlkp. Tekns. Asb. Kd. Üçvş. Hüseyin Zehir (2013-66)

- Tarih: 14.11.2026
- Yer: Hatay, Payas, Payas Şehitliği
- Tören: İkindi namazını müteakip (15.11)

Uç. Hlkp. Tekns. Asb. Kd. Çvş. Serkan Önder (2024-B.21)

- Tarih: 14.11.2026
- Yer: Kayseri, Melikgazi, Seyid Burhaneddin Camii
- Tören: İkindi namazını müteakip (15.09)

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09:37

ŞEHİT 4 ASKERİN NAAŞI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin naaşı Ankara'ya gönderildi.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan askerlerin cenazesi, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şehitler Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, sabah Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

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23:56

ŞEHİT AİLELERİNE ŞEHADET HABERLERİ VERİLDİ

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Ankara'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin, Sincan Osmanlı Mahallesi'ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Yetkililer, bir çocuk babası olan 37 yaşındaki şehidin ailesine acı haberi ulaştırdı.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ ZEHİR'İN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Hüseyin Zehir'in (34) Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, aileye şehadet haberini iletti. 

Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Zehir'in evli ve 3 yaşında erkek çocuğu babası​​​​​​​ olduğu öğrenildi.

KARA PİLOT BİNBAŞI ERDEM ÇİMEN'İN AİLESİNE ACI HABER

Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in (41) İzmir'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından şehadet haberi ulaştırıldı.

Çimen’in Gaziemir’deki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer, 2 çocuk babası şehit Çimen’in eşine şehadet haberini verdi.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretine gelirken, şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

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23:06

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu.

  • Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen

  • Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar

  • Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir

  • Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder

 

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21:57

HELİKOPTERİN ALEV ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan ve 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi askeri helikopterin düştükten hemen sonra alev topuna döndüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

MALATYA’DA ASKERİ HELİKOPTERİN ALEV ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Helikopterin parçalarının isabet ettiği evde bulunan karı koca ise büyük panik yaşadı.

 

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21:53

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya’daki askeri helikopter kazasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

 

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20:55

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır" 

 

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20:16

HELİKOPTERDEN KOPAN PARÇA EVE İSABET ETTİ

Olay yerindeki ilk bilgileri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Türel, helikopterden kopan bir parçanın düşüş noktasının yakınındaki evin üzerine isabet ettiğini belirtti. İlk etapta yaralı oldukları yönünde bilgi alınan iki vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Türel, vatandaşların panikle dışarı çıktıklarını ve tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildiklerini öğrendiklerini aktardı.

BÖLGENİN YERLEŞİME AÇIK OLMAMASI DAHA BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza alanının yoğun bir yerleşim bölgesi olmadığını vurgulayan A Haber muhabiri Mehmet Türel, helikopterin düştüğü noktanın hemen yakınında yalnızca bir ev bulunduğunu belirtti. Türel, çevrede yapılaşmanın yoğun olmamasının daha fazla can kaybı yaşanmasını önlediğine dikkat çekerek, “Burası meskûn mahal değil. Sadece helikopterin düştüğü noktanın hemen yanında tek bir ev bulunuyor. Evlerin yoğun olduğu bir nokta olmaması, Allah’tan daha fazla can kaybının yaşanmaması açısından kritik önem taşıyor.” dedi.

MERAKLI KALABALIĞI UZAKLAŞTIRMAK İÇİN POLİS ANONSU

Güvenlik güçlerinin bölgede hızla önlem aldığını aktaran Mehmet Türel, olay yerine çok sayıda vatandaşın gelmesi üzerine polis ekiplerinin sivilleri uzaklaştırmak ve çalışma alanını boşaltmak amacıyla anonslar yaptığını söyledi. Türel, asker ve polis ekiplerinin helikopterin düştüğü alanı kısa sürede güvenlik altına aldığını belirtti.

KAZA SIRASINDA HAVA KOŞULLARINDA OLUMSUZLUK YOKTU

Kazanın ayrıntılarına ve bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren A Haber muhabiri Mehmet Türel, saat 18.40’ta meydana gelen kazada 3 eğitim pilotu ve 1 astsubayın şehit olduğunu hatırlattı. Olay sırasında hava koşullarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Türel, bölgedeki ilk incelemelerin ardından ekiplerin kademeli olarak alandan ayrılmaya başladığını aktardı.

 

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20:13

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askerî helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

 

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20:11

HELİKOPTERDE 1 ASTSUBAY VE 3 EĞİTİM PİLOTU BULUNUYORDU

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde, 2’nci Kara Havacılık Alayı’na ait S-70 tipi askerî helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada 4 askerimiz şehit oldu.

1 ASTSUBAY VE 3 EĞİTİM PİLOTU ŞEHİT OLDU!

A Haber muhabiri Mehmet Türel, helikopterde 1 astsubay ile 3 eğitim pilotunun bulunduğu bilgisini aktardı. Kazanın ardından çıkan yangın söndürülürken ekiplerin enkaz bölgesindeki incelemeleri sürüyor. Helikopterin düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

 

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20:09

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Malatya’da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.”

 

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20:02

LOKAL SİS PİLOTLARI NASIL ETKİLER?

A Haber canlı yayınına katılan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgedeki hava koşullarını değerlendirerek lokal sisin pilotlarda vertigo ve yön kaybına yol açabilecek risklerine dikkat çekti.

ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

“LOKAL SİS PİLOTLARDA VERTİGO VE YÖN KAYBINA YOL AÇABİLİR”

Malatya’daki helikopter kazasının ardından teknik ve meteorolojik ihtimalleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgedeki lokal sisin pilotlar açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekti. İzgi, “Lokal sis pilotlarda vertigoya ve yön kaybına yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

GÖRSEL REFERANS KAYBI UÇUŞTA CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Helikopterlerin zorlu hava koşullarındaki hareket kabiliyetini ve uçuş dinamiklerini değerlendiren İzgi, uçuş sırasında görsel referansların kaybedilmesinin ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti. İzgi, “Uçuş esnasında görsel referans kaybının yaşanması, uçuş dinamikleri açısından çok ciddi riskler barındırır.” sözleriyle bu riskin önemini vurguladı.

 

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19:59

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acımız büyük... Malatya’da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...”

 

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19:51

MALATYA’DAKİ ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ OLASI NEDENLERİ NELER?

A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, helikopterin teknik özelliklerini, kazanın muhtemel nedenlerini ve olayın yaşandığı Samanköy mevkisinin coğrafi koşullarını değerlendirdi.

MALATYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA KRİTİK İHTİMALLER!

S-70 GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ

Kazaya karışan helikopterin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Olçar, S-70 modelinin Sikorsky tarafından üretilen genel maksat helikopteri olduğunu belirtti. Bu helikopterlerin silahlı görevlerden ziyade personel taşımacılığında kullanıldığını, eğitim faaliyetlerinde de görev alabildiğini ifade etti.

Türkiye’de TUSAŞ tarafından üretilen T-70 tipi genel maksat helikopterlerinin de bulunduğunu hatırlatan Olçar, kazaya karışan hava aracının ise Amerikan yapımı olduğunu söyledi. Helikopterin modeline ilişkin ayrıntıların ve üretim yılının henüz netleşmediğini kaydetti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Helikopter kazalarının birden fazla faktörden kaynaklanabileceğine dikkat çeken Olçar; teknik arıza, bakım süreçleri, olumsuz hava koşulları, görüş yetersizliği ve insan faktörünün incelenmesi gerektiğini belirtti. Dış etkenlerin de ihtimaller arasında değerlendirilebileceğini, ancak kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını vurguladı.

Olçar, ilk aşamada teknik arıza ve bakım durumunun araştırılmasının önemine işaret ederek, "Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu. Olası nedenlerin uzman heyet ve bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını ifade etti.

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19:43

4 ŞEHİDİMİZ VAR

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askerî helikopterde bulunan 4 personelin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtilerek şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

TÜRKİYE'NİN YÜREĞİ MALATYA'DA YANDI!

MSB’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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19:41

A HABER OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşarak ilk tespitlerini aktaran A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Maalesef ki akşam saatlerinde bu bilgi bizlere ulaştı. Olay yerine hızla hareket ettik ve şu anda askerler tarafından enkazın olduğu nokta sarılmış vaziyette. İtfaiye ekipleri ardı ardına olay yerine ulaştı ve askeri helikopter olduğu artık teyit edildi. O bölgenin askeri havaalanı olduğunu biliyorduk zaten. Eğitim amaçlı uçuşlar da o noktada sık sık yapılıyor. Akşam saatlerinde, havanın karardığı bir vakitte görgü tanıklarının ifadesine göre helikopterin önce kanat sesi kesildi, daha sonra gürültülü ve patlamalı bir şekilde düştüğü ifade ediliyor. Düştükten sonra büyük bir yangın çıktı ve yangının sürdüğü de gördüğümüz kadarıyla aktarabileceğimiz bilgiler arasında." sözleriyle sahadaki son tabloyu çizdi.

MALATYA'DA HELİKOPTER ALARMI!

Kazanın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde meydana geldiğini belirten Türel, "Askeri helikopter olduğu bilgisini bir kez daha tekrarlayalım. Askeri havaalanının olduğu nokta Malatya Yeşilyurt ilçesi Samanköy noktası." ifadelerini kullandı.

HAVA ŞARTLARI KAZAYI ETKİLEDİ Mİ?

Havanın açık ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkat çeken muhabir Mehmet Türel, "Şu an Malatya'da hava sıcaklığı aslında mevsim normallerinin üzerinde. İki gündür Malatya'da gayet açık, güzel bir hava vardı. Bugün de yine güneşli bir hava vardı ki şu anda da hava açık, sis yok, soğuk diyebileceğimiz bir hava da yok. Havayla ilgili bir sorunun olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen tabii pilotaj hatasından da bahsediliyor ama havayla ilgili herhangi bir sorun olduğu bilgisi bizlere de ulaşmadı. Malatya'da hava gayet açık ve sıcaktı zaten bugün. Akşam saatlerinde de herhangi bir sis durumu oluşmadı." cevabını verdi.

MALATYA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZASI!

AMBULANSLARIN BİRİ GİRİYOR BİRİ ÇIKIYOR

Enkaz alanındaki kurtarma ve müdahale trafiğini aktarmayı sürdüren Mehmet Türel, "Şu an itfaiye ekipleri olay yerinde enkaza ulaştılar. Umarız şehidimiz olmaz. Şu anda tam askeriyenin önündeyiz. Ambulansların biri giriyor, biri çıkıyor. Tek temennimiz, duamız şehit olmaması yönünde. Şu anda bizler de o kordonun dışındayız, sizlere net bilgileri aktarma gayretindeyiz. O noktaya hareket eden çok sayıda ambulansın olduğu gözleniyor, net bir şekilde görülüyor ve büyük bir duman tabii ki ateşten sonra yükseldi. Şu anda enkaza müdahale ediliyor." sözleriyle bölgedeki can pazarını anlattı.

KAZA KIRIM GECE UÇUŞUNDA MEYDANA GELDİ

Aydınlatmanın yapıldığı alanın bizzat kaza yeri olduğunu belirten Mehmet Türel, "Tam o aydınlatmanın yapıldığı nokta helikopter enkazının bulunduğu nokta. Orada şu anda askerlerimizin yine bir çalışması var, itfaiye ekipleri o noktada. Tabii enkaza yaklaştırılmıyor kimse. Kaza tam saat olarak 18.45 dolaylarında oldu." bilgisini verdi.

Uçuşun niteliğini detaylandıran Türel, "Hava kararmıştı. Bir gece uçuşu. Bahsettiğimiz nokta askeri havaalanı; eğitim uçuşu yapacak uçakların, daha çok kargo uçaklarının ve helikopterlerin eğitim uçuşu yaptığı bir nokta orası, Topsöğüt diye geçiyor. Kazanın olduğu nokta Topsöğüt'ün hemen yanı, Samanköy. Daha doğrusu enkazın bulunduğu nokta. Şu anda tabii çok hummalı bir çalışma var, bütün ekipler oraya sevk edildi." dedi.

ENKAZDA BÜYÜK PATLAMA VE ALEV TOPU

Olay anındaki patlamayı ve alevleri doğrulayan Mehmet Türel, "Özellikle helikopter düştükten sonra büyük bir yangın çıktı. Enkazda o ateşi görmek mümkündü, siz de izliyorsunuz zaten. Daha sonraki süreçte askeri havaalanına yakın bir noktada hummalı çalışma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

 

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19:29

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB, Malatya'da düşen helikopterin S-70 tipi olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı ve enkaza ulaşıldığı belirtilerek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Bir adet S-70 tipi helikopterimiz, Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama kurtarma çalışmalarına derhâl başlanmıştır."

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19:28

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle helikopterin düştüğü bildirildi. Kazanın ardından çevrede hareketlilik yaşanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

MALATYA'DA HELİKOPTER KAZASI!

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine ilgili birimler harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

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#Malatya #Yeşilyurt
Serhat Bülki
Editör
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