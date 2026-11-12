Olay yerine ulaşarak ilk tespitlerini aktaran A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Maalesef ki akşam saatlerinde bu bilgi bizlere ulaştı. Olay yerine hızla hareket ettik ve şu anda askerler tarafından enkazın olduğu nokta sarılmış vaziyette. İtfaiye ekipleri ardı ardına olay yerine ulaştı ve askeri helikopter olduğu artık teyit edildi. O bölgenin askeri havaalanı olduğunu biliyorduk zaten. Eğitim amaçlı uçuşlar da o noktada sık sık yapılıyor. Akşam saatlerinde, havanın karardığı bir vakitte görgü tanıklarının ifadesine göre helikopterin önce kanat sesi kesildi, daha sonra gürültülü ve patlamalı bir şekilde düştüğü ifade ediliyor. Düştükten sonra büyük bir yangın çıktı ve yangının sürdüğü de gördüğümüz kadarıyla aktarabileceğimiz bilgiler arasında." sözleriyle sahadaki son tabloyu çizdi.

Kazanın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde meydana geldiğini belirten Türel, "Askeri helikopter olduğu bilgisini bir kez daha tekrarlayalım. Askeri havaalanının olduğu nokta Malatya Yeşilyurt ilçesi Samanköy noktası." ifadelerini kullandı.

HAVA ŞARTLARI KAZAYI ETKİLEDİ Mİ?

Havanın açık ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkat çeken muhabir Mehmet Türel, "Şu an Malatya'da hava sıcaklığı aslında mevsim normallerinin üzerinde. İki gündür Malatya'da gayet açık, güzel bir hava vardı. Bugün de yine güneşli bir hava vardı ki şu anda da hava açık, sis yok, soğuk diyebileceğimiz bir hava da yok. Havayla ilgili bir sorunun olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen tabii pilotaj hatasından da bahsediliyor ama havayla ilgili herhangi bir sorun olduğu bilgisi bizlere de ulaşmadı. Malatya'da hava gayet açık ve sıcaktı zaten bugün. Akşam saatlerinde de herhangi bir sis durumu oluşmadı." cevabını verdi.

AMBULANSLARIN BİRİ GİRİYOR BİRİ ÇIKIYOR

Enkaz alanındaki kurtarma ve müdahale trafiğini aktarmayı sürdüren Mehmet Türel, "Şu an itfaiye ekipleri olay yerinde enkaza ulaştılar. Umarız şehidimiz olmaz. Şu anda tam askeriyenin önündeyiz. Ambulansların biri giriyor, biri çıkıyor. Tek temennimiz, duamız şehit olmaması yönünde. Şu anda bizler de o kordonun dışındayız, sizlere net bilgileri aktarma gayretindeyiz. O noktaya hareket eden çok sayıda ambulansın olduğu gözleniyor, net bir şekilde görülüyor ve büyük bir duman tabii ki ateşten sonra yükseldi. Şu anda enkaza müdahale ediliyor." sözleriyle bölgedeki can pazarını anlattı.

KAZA KIRIM GECE UÇUŞUNDA MEYDANA GELDİ

Aydınlatmanın yapıldığı alanın bizzat kaza yeri olduğunu belirten Mehmet Türel, "Tam o aydınlatmanın yapıldığı nokta helikopter enkazının bulunduğu nokta. Orada şu anda askerlerimizin yine bir çalışması var, itfaiye ekipleri o noktada. Tabii enkaza yaklaştırılmıyor kimse. Kaza tam saat olarak 18.45 dolaylarında oldu." bilgisini verdi.

Uçuşun niteliğini detaylandıran Türel, "Hava kararmıştı. Bir gece uçuşu. Bahsettiğimiz nokta askeri havaalanı; eğitim uçuşu yapacak uçakların, daha çok kargo uçaklarının ve helikopterlerin eğitim uçuşu yaptığı bir nokta orası, Topsöğüt diye geçiyor. Kazanın olduğu nokta Topsöğüt'ün hemen yanı, Samanköy. Daha doğrusu enkazın bulunduğu nokta. Şu anda tabii çok hummalı bir çalışma var, bütün ekipler oraya sevk edildi." dedi.

ENKAZDA BÜYÜK PATLAMA VE ALEV TOPU

Olay anındaki patlamayı ve alevleri doğrulayan Mehmet Türel, "Özellikle helikopter düştükten sonra büyük bir yangın çıktı. Enkazda o ateşi görmek mümkündü, siz de izliyorsunuz zaten. Daha sonraki süreçte askeri havaalanına yakın bir noktada hummalı çalışma başlatıldı." ifadelerini kullandı.