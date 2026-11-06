Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşeceğini bildiren yetkililer, çok sayıda il için kuvvetli sağanak, sel ve kar yağışı uyarısında bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise hafta sonu Ankara başta olmak üzere birçok ilde ve kayak merkezlerinde kar yağışının beklendiğini açıkladı. Tek, İstanbul'da etkili olan dondurucu soğuk hava dalgasının ne kadar süreceğine ve megakente ilk karın düşmesi beklenen tarihe ilişkin de önemli bilgiler verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına gerileyeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde yurdun farklı bölgelerinde güneşli, bulutlu, yağışlı ve yüksek kesimlerde kar yağışlı hava koşulları etkili olacak.