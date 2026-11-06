ANKARA'YA MEVSİMİN İLK KARI GELİYOR İSTANBUL BUZ KESTİ!

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken sonbahar yerini adeta dondurucu kış soğuklarına bıraktı. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte mega kent İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede azalırken, başkent Ankara dahil birçok il ve kayak merkezleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da kar ihtimalinden başkentteki hava durumuna, yurt genelindeki kar ve sağanak yağışlara kadar merak edilen tüm detayları harita üzerinden tek tek anlattı.

İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK CİDDİ SOĞUK HAVA DALGASI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altına indiğini ve İstanbul'da kış havasının hissedildiğini belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Şu anda İstanbul'da bulunduğumuz noktada sıcaklık değerleri 9 derecede. İstanbul genelinde ise sabah saatleri itibarıyla 7 ila 10 derece arasında bir sıcaklık var. Ortalamaların oldukça altında, yani birkaç derece altında bir değer. Sonbahar havasından daha çok kışın havasını şu anda hissettiriyor" dedi.

Kentteki yağış durumuna da değinen Adil Tek, "İstanbul'da hafif bir yağış var, yer yer çisenti şeklinde yağıyor. Sabah daha erken saatlerde özellikle Anadolu Yakası'nda devam eden, çok kuvvetli olmayan çisenti şeklindeki yağışı görüyoruz. Yollar ıslak vaziyette ama hava oldukça soğumuş durumda. Kuzeyden gelen soğuk hava sıcaklıkları İstanbul'da düşürdü" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların daha da gerileyeceğini vurgulayan Tek, "Bu sıcaklık değerleri yarından itibaren 1-2 derece daha düşecek. Şu saatlerde 7 ila 10 derece arasında olan sıcaklık değerleri, yarın gece 5 ila 8 derece arasında, pazar gecesi ise daha da düşerek 4 ila 7 derece arasında değişecek gözüküyor. Hafta sonuna doğru geçtiğimizde yarın sabah ve öğle saatlerinde hafif bir yağış var. Sıcaklıklar en yüksek 10 ila 7 derece arasında olacak. Pazar günü de yine 10 ila 6 derece arasında bir sıcaklık var ama pazar günü poyrazdan esen biraz rüzgar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Soğuk dalganın süresine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Tek, "Pazartesi yağış kesiliyor ama salı ve çarşambadan itibaren yeni yağışlı havalar geliyor ve sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz. Soğuk hava bugünü de sayarsak cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere 4 gün boyunca devam ediyor. Pazartesiden sonra sıcaklıklar kademeli olarak yükseliş gösterecek" sözleriyle süreci aktardı.