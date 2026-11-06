-°C
CANLI YAYIN

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşeceğini bildiren yetkililer, çok sayıda il için kuvvetli sağanak, sel ve kar yağışı uyarısında bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise hafta sonu Ankara başta olmak üzere birçok ilde ve kayak merkezlerinde kar yağışının beklendiğini açıkladı. Tek, İstanbul'da etkili olan dondurucu soğuk hava dalgasının ne kadar süreceğine ve megakente ilk karın düşmesi beklenen tarihe ilişkin de önemli bilgiler verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına gerileyeceği belirtildi.

İSTANBUL VE ANKARA DAHİL BİRÇOK İLE KAR VE YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 1

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 2

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde yurdun farklı bölgelerinde güneşli, bulutlu, yağışlı ve yüksek kesimlerde kar yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 3

6 Kasım 2026 Cuma

Ülkenin batı, iç ve güney kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı ve fırtınalı/gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde ise kar yağışı geçişleri yer almaktadır.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 4

7 Kasım 2026 Cumartesi

Hafta sonunun ilk gününde yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava genişleme göstermektedir. Karadeniz bölge genelinde yağmur ve iç/yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, yurdun batı ve iç bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli hava devam etmektedir. Güneydoğu'da ise yağışlar yerini bulutlu ve güneşli havaya bırakmaktadır.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 5

8 Kasım 2026 Pazar

Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde yağışların ağırlık kazandığı görülmektedir. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek dağlık kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkisini artırmaktadır. Batı bölgelerde ise güneşli hava etkisini sürdürmektedir.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 6

9 Kasım 2026 Pazartesi

Yağışlı sistem yurdu terk etmeye başlarken, Doğu Anadolu'nun doğu uçlarında hafif kar yağışı kalıntıları görülmektedir. Ülkenin genelinde ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olmaya başlamaktadır.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 7

10 Kasım 2026 Salı

Hafta başında Türkiye genelinde hava büyük ölçüde sakinleşmekte ve yurt genelinde güneşli/parçalı bulutlu, açık bir hava beklenmektedir. Yalnızca kuzeydoğudaki sınırlı bir alanda hafif yağış geçişleri ihtimali bulunmaktadır.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 8

ANKARA'YA MEVSİMİN İLK KARI GELİYOR İSTANBUL BUZ KESTİ!

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken sonbahar yerini adeta dondurucu kış soğuklarına bıraktı. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte mega kent İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede azalırken, başkent Ankara dahil birçok il ve kayak merkezleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da kar ihtimalinden başkentteki hava durumuna, yurt genelindeki kar ve sağanak yağışlara kadar merak edilen tüm detayları harita üzerinden tek tek anlattı.

İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK CİDDİ SOĞUK HAVA DALGASI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altına indiğini ve İstanbul'da kış havasının hissedildiğini belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Şu anda İstanbul'da bulunduğumuz noktada sıcaklık değerleri 9 derecede. İstanbul genelinde ise sabah saatleri itibarıyla 7 ila 10 derece arasında bir sıcaklık var. Ortalamaların oldukça altında, yani birkaç derece altında bir değer. Sonbahar havasından daha çok kışın havasını şu anda hissettiriyor" dedi.

Kentteki yağış durumuna da değinen Adil Tek, "İstanbul'da hafif bir yağış var, yer yer çisenti şeklinde yağıyor. Sabah daha erken saatlerde özellikle Anadolu Yakası'nda devam eden, çok kuvvetli olmayan çisenti şeklindeki yağışı görüyoruz. Yollar ıslak vaziyette ama hava oldukça soğumuş durumda. Kuzeyden gelen soğuk hava sıcaklıkları İstanbul'da düşürdü" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların daha da gerileyeceğini vurgulayan Tek, "Bu sıcaklık değerleri yarından itibaren 1-2 derece daha düşecek. Şu saatlerde 7 ila 10 derece arasında olan sıcaklık değerleri, yarın gece 5 ila 8 derece arasında, pazar gecesi ise daha da düşerek 4 ila 7 derece arasında değişecek gözüküyor. Hafta sonuna doğru geçtiğimizde yarın sabah ve öğle saatlerinde hafif bir yağış var. Sıcaklıklar en yüksek 10 ila 7 derece arasında olacak. Pazar günü de yine 10 ila 6 derece arasında bir sıcaklık var ama pazar günü poyrazdan esen biraz rüzgar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Soğuk dalganın süresine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Tek, "Pazartesi yağış kesiliyor ama salı ve çarşambadan itibaren yeni yağışlı havalar geliyor ve sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz. Soğuk hava bugünü de sayarsak cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere 4 gün boyunca devam ediyor. Pazartesiden sonra sıcaklıklar kademeli olarak yükseliş gösterecek" sözleriyle süreci aktardı.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 9

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbulluların merakla beklediği erken kar yağışı ihtimalini yanıtlayan Adil Tek, "Yakın plan için aslında kar gözükmüyor. İstanbul için en yakın kar tahminimiz aslında aralık ayının sonu gibi gözüküyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi ve beraberinde yağışın olması aralık sonunu bulabilir. Geçen seneye benzer bir İstanbul kışı olacak gibi duruyor. Çok bol kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Tabii uzun vadeli iklim modellerine baktığımızda sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden biraz daha fazla ama aradaki soğuk günlerden birinde sert bir giriş olursa kar yağışı olasılığı da bulunuyor" dedi.

Önümüzdeki hafta için İstanbul özelinde turuncu kodlu bir meteorolojik uyarı beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Tek, "Önümüzdeki hafta için çok kuvvetli bir yağış, çarşambaya kadar en azından turuncu ya da sarı kodlu bir uyarı İstanbul için mevcut değil. İstanbullular sadece bugün üstlerini biraz daha sıkı giyinerek dışarı çıksınlar. Serin ve soğuk bir hava var, kış havasını bugün biraz daha fazla hissedecekler" uyarısında bulundu.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 10

ANKARA'YA HAFTA SONU KAR GELİYOR

Başkent Ankara için beklenen hava tahminlerini de açıklayan Adil Tek, "Başkent Ankara için bugün hafif bir yağmur ihtimali var, sıcaklık 10 ile 0 derece arasında seyrediyor. Yarın akşam ve gece saatlerinde Başkent Ankara'da kar yağışı görme ihtimali bulunuyor. Çünkü gece sıcaklığı -2, -3 derecelere kadar iniyor. Ankara için yarın gece ve pazar sabah saatlerinde kar olma ihtimali mevcut" ifadelerini kullandı.

KAYAK MERKEZLERİ BEYAZA BÜRÜNÜYOR

Yurt genelindeki yağış tablosunu aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu saat itibarıyla İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusunda ve güneyinde, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış geçişlerini görüyoruz. Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Samsun civarında yağışlar var. Doğu Anadolu'da ise Malatya, Bitlis, Erzincan, Muş ve Bingöl çevreleri yağış alıyor. Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olan yağışlar, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam ediyor" dedi.

Kar yağışının etkisini artıracağı bölgeleri sıralayan Tek, "Bugün Gümüşhane, Bayburt ve Van'ın özellikle Bahçesaray ile Çatak çevreleri kar yağışlı geçecek. Akşam saatlerinde ise Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı biraz daha yoğun olacak. Gece saatlerinde Batı Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışları göreceğiz. Hafta sonu itibarıyla özellikle kuzeydeki kayak merkezlerimizde kar yağışları görülecek. Uludağ'da bir parça görebiliriz; Kartepe, Kartalkaya, Ilgaz ve Bolu çevrelerinde kar yağışlarını göreceğiz. İç Anadolu'nun doğusunda Sivas, Erzincan, Erzurum hattı boyunca Kars ve Ardahan'a uzanan hatta yarın kar yağışları olacak. Ağrı ve Van çevreleri de yağışlı geçecek" şeklinde konuştu.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 11

Pazar günü için özellikle Karadeniz kıyılarına dikkat çeken Adil Tek, "Pazar günü Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yağışlar kar şeklinde olacak. Karadeniz kıyılarında ise yağmur bekleniyor. Özellikle Rize'ye pazar günü dikkat diyoruz; Rize'de yağış çok daha etkili gözüküyor. Pazartesi günü ise yağış sadece Doğu Karadeniz'de kalacak ancak salı gününden itibaren Orta Akdeniz'den gelecek yeni sistemlerle yağışlar etkisini sürdürecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 12

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ile ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yerel yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 18°C

Parçalı bulutlu

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C

Parçalı bulutlu, doğu ve batı kıyıları sağanak yağışlı

BURDUR 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 14

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri (Samsun hariç) ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kar soğuğu dondurdu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Hafta sonuna dikkat - 15

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#İstanbul #Meteoroloji #Hava Durumu #Kar Yağışı
Bakan Ersoy 2027 hedeflerini açıkladı: 32 binden fazla tarihi buluntu gün yüzüne çıkarıldı
Sonraki Haber
Bakan Ersoy 2027 hedeflerini açıkladı: 32 binden fazla tarihi buluntu gün yüzüne çıkarıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın