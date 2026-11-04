CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇTİ



Türkiye, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini içeren anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti. Halk oylaması, yüzde 51.41 oranında "evet" ve yüzde 48.59 oranında "hayır" oyu ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. 24 Haziran 2018'deki seçimlerde yüzde 52.59 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

Başkan Erdoğan Baykar Akıncı TİHA’yı imzaladı YERLİ SAVUNMA SANAYİİNDE ÇIĞIR AÇILDI



AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından "yerli ve milli" vizyonla hız verdiği savunma sanayii hamlesi, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını kırmasını ve küresel bir aktör haline gelmesini sağladı. Bu hamlenin sahada fiilen kanıtlandığı stratejik eşik ise 2015'te aşıldı. Baykar tarafından üretilen insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 2015'te başlayan silahlanma süreci, Türkiye'nin İHA teknolojisinden SİHA konseptine geçişindeki en kritik dönüm noktalarından biri oldu.