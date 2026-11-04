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24 yılda Türkiye'nin değişim yolculuğu! İşte AK Parti iktidarında hayata geçirilen dev projeler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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24 yılda Türkiye'nin değişim yolculuğu! İşte AK Parti iktidarında hayata geçirilen dev projeler

3 Kasım 2002'de milletin teveccühüyle başlayan AK Parti iktidarı, 24. yılını geride bırakırken Türkiye'yi her alanda dev projeler ve tarihi reformlarla buluşturdu. Savunma sanayiinde Togg'dan KAAN'a, ulaştırmada Marmaray'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne kadar uzanan kesintisiz kalkınma hamlesi, Türkiye'nin çehresini değiştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'de milletin büyük teveccühü ile devraldığı iktidar yolculuğunda 24 yıllık kesintisiz kalkınma ve reform sürecini başarıyla sürdürüyor. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki genel seçimleri kazanarak iktidara gelmesinin ardından kuruluşunda "Kalkınma ve Demokratikleşme Programı" adıyla açıkladığı parti programında yer alan ilkeleri ve projeleri tek tek hayata geçirdi.

24 yılda Türkiye'nin değişim yolculuğu! İşte AK Parti iktidarında hayata geçirilen dev projeler - 1

İşte AK Parti'nin icraatından bazıları:

DARBE ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti iktidarının en kritik adımlarından biri Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının tamamen kaldırılması oldu. 2003 yılında arka arkaya yürürlüğe giren Avrupa Birliği (AB) Uyum Paketleri ile temel haklar, demokrasi ve sivilleşme alanlarında önemli reformlara imza atıldı. Türkiye'nin altıncı halkoylaması olan 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumu AK Parti'nin anayasal düzenleme hamlelerinden biri oldu, 1982 Anayasasında değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin halk oylamasında yüzde 57.88 oranında "evet" oyu çıktı.

24 yılda Türkiye'nin değişim yolculuğu! İşte AK Parti iktidarında hayata geçirilen dev projeler - 2

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

AK Parti iktidarı, eğitim alanında da kapsamlı değişikliklere imza attı. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi" (FATİH) Projesi, 22 Kasım 2010'da Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim ve teknoloji yatırımı olarak kamuoyuna duyuruldu, 2012'de fiilen hayata geçirildi. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm derslikleri etkileşimli tahtalar, fiber internet altyapısı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile buluşturan bu hamle, iktidarın eğitimde fırsat eşitliği ve teknoloji entegrasyonunun önemli aşamalarından birini oluşturdu.

24 yılda Türkiye'nin değişim yolculuğu! İşte AK Parti iktidarında hayata geçirilen dev projeler - 3

CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇTİ

Türkiye, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini içeren anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti. Halk oylaması, yüzde 51.41 oranında "evet" ve yüzde 48.59 oranında "hayır" oyu ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. 24 Haziran 2018'deki seçimlerde yüzde 52.59 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

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YERLİ SAVUNMA SANAYİİNDE ÇIĞIR AÇILDI

AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından "yerli ve milli" vizyonla hız verdiği savunma sanayii hamlesi, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını kırmasını ve küresel bir aktör haline gelmesini sağladı. Bu hamlenin sahada fiilen kanıtlandığı stratejik eşik ise 2015'te aşıldı. Baykar tarafından üretilen insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 2015'te başlayan silahlanma süreci, Türkiye'nin İHA teknolojisinden SİHA konseptine geçişindeki en kritik dönüm noktalarından biri oldu.

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MİLLİ PROJELER PEŞ PEŞE GELDİ

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 2022 yılında seri üretim bandından indi. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesinde düzenlenen törenle 2023'te Türk donanmasının hizmetine girdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu 2024'te yaptı.

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YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞIM

AK Parti iktidarı, ülkeyi yüksek hızlı tren teknolojisiyle buluşturdu. 13 Mart 2009 tarihinde hizmete giren Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, Türkiye'nin ulaşım tarihinde dönüm noktası oldu.

24 yılda Türkiye'nin değişim yolculuğu! İşte AK Parti iktidarında hayata geçirilen dev projeler - 4

ASRIN PROJESİ MARMARAY

AK Parti iktidarının ulaştırma alanındaki en büyük yatırımları arasında yer alan, dünyanın en büyük ve önemli projelerinden Türkiye'nin 153 yıllık rüyası Marmaray, Cumhuriyetin ilanının 90. yılında, 29 Ekim 2013'te hizmete açıldı. Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, "asrın projesi" olarak anılan dev yatırımlar arasında yerini aldı.

Gaziantep Şehir HastanesiGaziantep Şehir Hastanesi

SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

AK Parti iktidarının ilk yıllarında uygulamaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek, sağlık sistemini erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla çok sayıda reform çalışması yapıldı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri tek sistem altında birleştirildi. Hastaneler arasındaki ayrım kaldırılarak tüm vatandaşların istediği sağlık kuruluşundan hizmet almasının önü açıldı. Şehir hastaneleri ile vatandaşın kaliteli sağlık hizmetine erişimi kolaylaştı.

TOKİ konutlarıTOKİ konutları

1 MİLYON 770 BİN KONUT

58. Hükümet Programı ile birlikte açıklanan "Konut ve Kentleşme İçin Acil Eylem Planı" 1 Ocak 2003'te kabul edildi. Bu planla yenileme, dönüşüm ve nitelikli konut üretimi hedefleri belirlendi ve TOKİ'ye ilgili planın uygulama sorumluluğu verildi. AK Parti iktidarının ortaya koyduğu "afetlere karşı dirençli yapılar" ve "sosyal devlet" vizyonu kapsamında TOKİ, 2002'den bugüne 1 milyon 770 bin konut üretti.

1915 Çanakkale Köprüsü1915 Çanakkale Köprüsü

KITALARI BAĞLAYAN PROJELER

İstanbul Boğazı'na inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkan sağlayan Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü 2016'da, "Dünyanın yeni kavşağı" olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı ilk fazı 29 Ekim 2018'de, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ise 2022'de hizmete açıldı. 2022'de Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali su tutmaya başladı.

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#Recep Tayyip Erdoğan #AK Parti
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