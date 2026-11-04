24 yılda Türkiye'nin değişim yolculuğu! İşte AK Parti iktidarında hayata geçirilen dev projeler
3 Kasım 2002'de milletin teveccühüyle başlayan AK Parti iktidarı, 24. yılını geride bırakırken Türkiye'yi her alanda dev projeler ve tarihi reformlarla buluşturdu. Savunma sanayiinde Togg'dan KAAN'a, ulaştırmada Marmaray'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne kadar uzanan kesintisiz kalkınma hamlesi, Türkiye'nin çehresini değiştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'de milletin büyük teveccühü ile devraldığı iktidar yolculuğunda 24 yıllık kesintisiz kalkınma ve reform sürecini başarıyla sürdürüyor. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki genel seçimleri kazanarak iktidara gelmesinin ardından kuruluşunda "Kalkınma ve Demokratikleşme Programı" adıyla açıkladığı parti programında yer alan ilkeleri ve projeleri tek tek hayata geçirdi.
İşte AK Parti'nin icraatından bazıları:
DARBE ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK
AK Parti iktidarının en kritik adımlarından biri Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının tamamen kaldırılması oldu. 2003 yılında arka arkaya yürürlüğe giren Avrupa Birliği (AB) Uyum Paketleri ile temel haklar, demokrasi ve sivilleşme alanlarında önemli reformlara imza atıldı. Türkiye'nin altıncı halkoylaması olan 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumu AK Parti'nin anayasal düzenleme hamlelerinden biri oldu, 1982 Anayasasında değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin halk oylamasında yüzde 57.88 oranında "evet" oyu çıktı.
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
AK Parti iktidarı, eğitim alanında da kapsamlı değişikliklere imza attı. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi" (FATİH) Projesi, 22 Kasım 2010'da Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim ve teknoloji yatırımı olarak kamuoyuna duyuruldu, 2012'de fiilen hayata geçirildi. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm derslikleri etkileşimli tahtalar, fiber internet altyapısı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile buluşturan bu hamle, iktidarın eğitimde fırsat eşitliği ve teknoloji entegrasyonunun önemli aşamalarından birini oluşturdu.