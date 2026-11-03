3 Kasım 2002 seçimleri, derin ekonomik krizlerin, koalisyon kaoslarının ve siyasi istikrarsızlığın gölgesinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti; yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla (3Y) mücadele söylemiyle milletin büyük teveccühünü kazandı. Lideri siyasi yasaklı olmasına rağmen milletin iradesiyle sandıktan yüzde 34,63 oy alarak tek başına iktidar çıkan AK Parti, Türk siyasi tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Vesayet odaklarına, kapatma davalarına, kumpaslara ve hain darbe girişimlerine karşı dik durarak Türkiye'yi dev projelerle buluşturan bu tarihi yürüyüş, ilk günkü inançla devam ediyor.

CEZAEVİNDEN DÜNYA LİDERLİĞİNE: "BU ŞARKI BURADA BİTMEZ"

Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlesinin temelleri, vesayetin kurduğu tuzakların millet iradesiyle bozulmasıyla atıldı. 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Recep Tayyip Erdoğan; susuzluktan kırılan, çöp dağlarıyla anılan, hava kirliliği ve ulaşım çilesiyle boğuşan metropolü kısa sürede ayağa kaldırdı. Çöp, çukur ve çamur belediyeciliğine son veren Erdoğan, o dönem hemşehrilerine seslenirken, "Bu kardeşiniz sadece Refah Partililerin belediye başkanı değildir artık, 10 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır. Hakkı gasp edilen kim olursa olsun, o hakkı almak için Allah'ın izniyle ayaklarının altına turab oluruz, toprak oluruz ve hakkını iade ederiz" sözleriyle adalet anlayışını ortaya koydu.

Okuduğu bir şiir sebebiyle 26 Mart 1999'da haksız yere siyasi yasaklı ilan edilip Pınarhisar Cezaevi'ne gönderilen Erdoğan, cezaevi yolunda kendisini uğurlayan on binlere seslenirken, "Sizlerden ayrılmıyoruz, ayrılmadık, ayrılmayacağız. Biliniz ki sizin içinizden birisi olarak, sizin sesiniz olarak aydınlık yarınların Türkiyesine yine taşları koymaya devam edeceğiz inşallah. 2000'li yılların Türkiyesi sizin aydınlık ve güzel Türkiyeniz olacak. Ben içeride çok çalışacağıma söz veriyorum, sizler de dışarıda çok çalışacağınıza söz verir misiniz?" ifadelerini kullandı. Bu ayrılık bir son değil, milletle kucaklaşacak devasa bir siyasi hareketin doğum sancısıydı. Tahliye sonrası durmaksızın çalışan Erdoğan, 26 Mart 1999'da dile getirdiği gibi, "Bu şarkı bitmez dedik ve o şarkı orada bitmedi" sözleriyle kutlu yürüyüşün işaret fişeğini ateşledi.

ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK: 14 AĞUSTOS 2001 VE 3 KASIM ZAFERİ

Milletin umudu haline gelen Erdoğan ve yol arkadaşları, 14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Oy birliğiyle Genel Başkan seçilen Erdoğan, kuruluş günü yaptığı tarihi konuşmada, "Bugün Türk siyaset tarihinde lider oligarşisinin yıkıldığı, her yönüyle şeffaf, seçmenin denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Türkiyemizde hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.