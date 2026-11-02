AK Parti'den 3 Kasım 2002 mesajı: "Biz kolayı değil, zoru seçtik"

AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin verilen anlamlı paylaşımda Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapılarak, "Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik" ifadelerine yer verildi.