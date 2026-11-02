AK Parti'den 3 Kasım 2002 mesajı: "Biz kolayı değil, zoru seçtik"
AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin verilen anlamlı paylaşımda Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapılarak, "Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik" ifadelerine yer verildi.
AK Parti'nin paylaşımında, 3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuğunda Türkiye'ye tarihi eserler kazandırıldığı belirtilerek, millet için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edileceği kaydedildi.
AK Parti'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuğumuzda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin AK Partisi olarak ülkemize tarihi eserler kazandırdık; milletimiz için ilk günkü aşkla, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."
3 KASIM 2002 SEÇİMLERİNİN YIL DÖNÜMÜ
AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde elde ettiği başarıyla tek başına iktidara gelmişti.
Partinin yıl dönümü mesajında ise geçmiş dönemdeki çalışmalara ve gelecek dönemde de hizmetlerin sürdürüleceğine ilişkin vurgu öne çıktı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milletimizle çeyrek asra uzanan yolculuk. Bir zamanlar aşılması gereken sorunlarla başlayan, milletimizin iradesiyle yeni bir döneme uzanan yolculuk… Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de başlayan bu yolculuğun 24. yılında, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Partisi."