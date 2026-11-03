-°C
CANLI YAYIN

Silivri Belediye Meclisi'nde CHP ve Yeni Partili üyeler arasında oturma düzeni tartışması

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Silivri Belediye Meclisi'nde CHP ve Yeni Partili üyeler arasında oturma düzeni tartışması

Silivri Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılan Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir’in ayrı oturma yeri talebi tartışmaya neden oldu. Parti değişikliğine ilişkin resmi bildirimin yapılmadığı gerekçesiyle talebin henüz karşılanmadığı belirtilirken, mecliste tansiyon yükseldi.

Silivri Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısının ilk oturumunda, CHP ve Yeni Partili üyeler arasında oturma düzeni nedeniyle tartışma yaşandı.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan meclis üyeleri Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir, CHP sıralarında oturmak istemediklerini belirterek kendilerine Yeni Parti adına ayrı bir oturma yeri tahsis edilmesini talep etti. Taleplerinin karşılanmaması halinde toplantıya ayakta katılacaklarını ifade eden Pekel ve Demir'e, Yeni Parti Silivri İlçe Başkan Vekili Avukat Nilay Öndül Kalaman da destek verdi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

OTURMA DÜZENİ İÇİN RESMİ BİLDİRİM TARTIŞMASI

CHP'li meclis üyeleri, Pekel ve Demir'in partilerinden istifa ettiklerini bildirdiklerini ancak Yeni Parti'ye katıldıklarına ilişkin meclis yönetimine resmi bildirimde bulunmadıklarını savundu. Bu nedenle oturma düzeninin değiştirilmediğini belirtti.

Yeni Partili üyeler ise taleplerini sözlü olarak ilettiklerini, görevli kişilerin kendilerine dilekçe vermeleri gerektiğini bildirmediğini ifade etti.

Mecliste yaşanan tartışma üzerine MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın ve AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı araya girerek taraflara sakin olmaları çağrısında bulundu.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

BELEDİYE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Belediye yönetiminden yapılan açıklamada, iki meclis üyesinin CHP'den istifa ettiğinin bilindiği ancak Yeni Parti'ye geçişlerine ilişkin resmi bildirimin henüz yapılmadığı kaydedildi.

Başkan Vekili Yalçın Ekici de gerekli dilekçelerin sunulmasının ardından meclisteki oturma düzeninin yeniden oluşturulabileceğini belirtti.

Meclis koridorlarında güzergah savaşıMeclis koridorlarında güzergah savaşı MECLİS KORİDORLARINDA GÜZERGAH SAVAŞI
CHP ile Yeni Parti arasında Hürü Nine kavgası!CHP ile Yeni Parti arasında Hürü Nine kavgası! CHP İLE YENİ PARTİ ARASINDA 'HÜRÜ NİNE' KAVGASI!
CHP’de 5,1 milyon TL’lik imza krizi!CHP’de 5,1 milyon TL’lik imza krizi! CHP'DE 5,1 MİLYON TL'LİK İMZA KRİZİ!

#YENİ Parti #Silivri #CHP
AK Parti iktidarının 24. yılı! Başkan Erdoğan: Anadolu ihtilaline imza attık
Sonraki Haber
AK Parti iktidarının 24. yılı! Başkan Erdoğan: Anadolu ihtilaline imza attık
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın