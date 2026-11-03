Silivri Belediye Meclisi'nde CHP ve Yeni Partili üyeler arasında oturma düzeni tartışması
Silivri Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılan Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir’in ayrı oturma yeri talebi tartışmaya neden oldu. Parti değişikliğine ilişkin resmi bildirimin yapılmadığı gerekçesiyle talebin henüz karşılanmadığı belirtilirken, mecliste tansiyon yükseldi.
Silivri Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısının ilk oturumunda, CHP ve Yeni Partili üyeler arasında oturma düzeni nedeniyle tartışma yaşandı.
CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan meclis üyeleri Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir, CHP sıralarında oturmak istemediklerini belirterek kendilerine Yeni Parti adına ayrı bir oturma yeri tahsis edilmesini talep etti. Taleplerinin karşılanmaması halinde toplantıya ayakta katılacaklarını ifade eden Pekel ve Demir'e, Yeni Parti Silivri İlçe Başkan Vekili Avukat Nilay Öndül Kalaman da destek verdi.
OTURMA DÜZENİ İÇİN RESMİ BİLDİRİM TARTIŞMASI
CHP'li meclis üyeleri, Pekel ve Demir'in partilerinden istifa ettiklerini bildirdiklerini ancak Yeni Parti'ye katıldıklarına ilişkin meclis yönetimine resmi bildirimde bulunmadıklarını savundu. Bu nedenle oturma düzeninin değiştirilmediğini belirtti.
Yeni Partili üyeler ise taleplerini sözlü olarak ilettiklerini, görevli kişilerin kendilerine dilekçe vermeleri gerektiğini bildirmediğini ifade etti.
Mecliste yaşanan tartışma üzerine MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın ve AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı araya girerek taraflara sakin olmaları çağrısında bulundu.
BELEDİYE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Belediye yönetiminden yapılan açıklamada, iki meclis üyesinin CHP'den istifa ettiğinin bilindiği ancak Yeni Parti'ye geçişlerine ilişkin resmi bildirimin henüz yapılmadığı kaydedildi.
Başkan Vekili Yalçın Ekici de gerekli dilekçelerin sunulmasının ardından meclisteki oturma düzeninin yeniden oluşturulabileceğini belirtti.