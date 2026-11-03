Silivri Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılan Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir’in ayrı oturma yeri talebi tartışmaya neden oldu. Parti değişikliğine ilişkin resmi bildirimin yapılmadığı gerekçesiyle talebin henüz karşılanmadığı belirtilirken, mecliste tansiyon yükseldi.

Silivri Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısının ilk oturumunda, CHP ve Yeni Partili üyeler arasında oturma düzeni nedeniyle tartışma yaşandı. CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan meclis üyeleri Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir, CHP sıralarında oturmak istemediklerini belirterek kendilerine Yeni Parti adına ayrı bir oturma yeri tahsis edilmesini talep etti. Taleplerinin karşılanmaması halinde toplantıya ayakta katılacaklarını ifade eden Pekel ve Demir'e, Yeni Parti Silivri İlçe Başkan Vekili Avukat Nilay Öndül Kalaman da destek verdi.