Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü WTM Londra Turizm Fuarı’nda tanıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin turizm hedeflerini ve 2027 sezonuna yönelik hazırlıklarını anlattı. Formula 1'in 2027'de Türkiye'ye dönüşünün de tanıtıldığı fuarda Ersoy, 60'tan fazla turizm ürünüyle dünya pazarında tanıtım yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin kongre turizminde uluslararası şirketlerin büyük organizasyonlarına talip olacağını açıklayan Ersoy, TGA bünyesinde MICE birimi oluşturulduğunu bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra'da düzenlenen WTM Londra Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin turizm hedeflerini, 2027 sezonuna yönelik hazırlıklarını ve yeni tanıtım stratejilerini değerlendirdi. Türkiye'nin 2027 yılında Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapacak olmasının da tanıtıldığı fuarda Ersoy, turizmde ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları anlattı.
Türkiye standında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, 909 metrekarelik ana stant, 255 metrekarelik destinasyon alanı ve 50 metrekarelik spor turizmi alanıyla fuarda yer aldıklarını belirtti. Türkiye'nin 78 alt katılımcıyla temsil edildiğini kaydeden Ersoy, Kapadokya'dan gastronomiye, spor turizminden kültürel mirasa kadar farklı alanların tanıtıldığını söyledi.
60'TAN FAZLA TURİZM ÜRÜNÜ TANITILIYOR
Türkiye'nin 2018'den itibaren turizm stratejisinde değişikliğe gittiğini belirten Ersoy, deniz, kum ve güneş ağırlıklı tanıtım anlayışının çok daha geniş bir ürün çeşitliliğine dönüştüğünü ifade etti.
Ersoy, "Şimdi 60'tan fazla ürünle biz pazara çıkmış durumdayız." diyerek GoTürkiye üzerinden yürütülen tanıtım çalışmalarına dikkati çekti. Kampanyaların hem destinasyon hem de ürün odaklı hazırlandığını belirten Ersoy, gastronominin de bu stratejinin önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.
Michelin Rehberi'nin Türkiye'ye gelmesinin ve şehirlerin kendilerine özgü lezzetlerinin öne çıkarılmasının gastronomi turizmine katkı sağladığını kaydeden Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yöresel reçetelerin menülere kazandırıldığını ve "Lezzet Noktaları" oluşturulduğunu söyledi.
FORMULA 1 VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
Etkinlik turizminin de ürün çeşitlendirme çalışmalarında önemli yer tuttuğunu belirten Ersoy, Formula 1'in 2027'de Türkiye'ye dönüşünün yanı sıra uluslararası futbol organizasyonları, konserler ve büyük ölçekli etkinliklerin ziyaretçi hareketliliğini artıracağını ifade etti.
Türkiye'nin uluslararası zirvelere ev sahipliği yapma kapasitesine de değinen Ersoy, NATO organizasyonu ve Antalya'da düzenlenecek COP31'in bu alandaki önemli etkinlikler arasında bulunduğunu kaydetti.
KÜRESEL ŞİRKETLERİN KONGRELERİNE TALİP OLUNACAK
Kongre ve toplantı turizmine yönelik yeni adımları açıklayan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan MICE birimi oluşturduklarını bildirdi.
Türkiye'nin bundan sonraki dönemde yalnızca devletler arası kongrelere değil, uluslararası şirketlerin büyük organizasyonlarına da talip olacağını belirten Ersoy, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ile COP31'in gerçekleştirileceği alanın bu süreçte önemli rol oynayacağını söyledi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini, COP31 alanının da etkinlik sonrasındaki birkaç ay içinde Bakanlığa devredilmesinin planlandığını aktaran Ersoy, bu alanlarla uluslararası organizasyonları Türkiye'ye kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE TURİZM GELİRİ REKORU
Turizmde üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık sonuçları da değerlendiren Ersoy, şubat ayının sonunda başlayan savaşın ikinci çeyrek üzerinde olumsuz etkisi olduğunu hatırlattı. Yoğun tanıtım kampanyalarıyla üçüncü çeyrekte toparlanma beklediklerini daha önce açıkladıklarını belirten Ersoy, sonuçların bu beklentiyi doğruladığını söyledi.
Türkiye'nin üçüncü çeyrek turizm gelirinin yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon dolara ulaştığını bildiren Ersoy, bunun bugüne kadarki en yüksek çeyreklik turizm geliri olduğunu vurguladı.
İlk dokuz aylık turizm gelirinin yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Ersoy, aynı dönemde 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı.
İNGİLTERE TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KAYNAK PAZARI
İngiltere'nin Rusya ve Almanya'nın ardından Türkiye'nin üçüncü büyük kaynak pazarı olduğunu belirten Ersoy, Birleşik Krallık pazarındaki güçlü performansın sürmesini beklediklerini söyledi.
İngiliz ziyaretçilerin yalnızca yaz aylarında değil, düşük sezon ve kış döneminde de Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Ersoy, bu pazarın turizmin yıl geneline yayılması açısından önem taşıdığını vurguladı.
İngiltere'de televizyon, dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Ersoy, tur operatörleri, hava yolu şirketleri ve seyahat portallarıyla doğrudan satış odaklı kampanyalar yaptıklarını kaydetti. İstanbul'a yönelik tanıtım çalışmalarının da sürdüğünü ve İngiltere'den kente gelen ziyaretçi sayısında artış görüldüğünü söyledi.