Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra'da düzenlenen WTM Londra Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin turizm hedeflerini, 2027 sezonuna yönelik hazırlıklarını ve yeni tanıtım stratejilerini değerlendirdi. Türkiye'nin 2027 yılında Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapacak olmasının da tanıtıldığı fuarda Ersoy, turizmde ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları anlattı.

Türkiye standında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, 909 metrekarelik ana stant, 255 metrekarelik destinasyon alanı ve 50 metrekarelik spor turizmi alanıyla fuarda yer aldıklarını belirtti. Türkiye'nin 78 alt katılımcıyla temsil edildiğini kaydeden Ersoy, Kapadokya'dan gastronomiye, spor turizminden kültürel mirasa kadar farklı alanların tanıtıldığını söyledi.

60'TAN FAZLA TURİZM ÜRÜNÜ TANITILIYOR

Türkiye'nin 2018'den itibaren turizm stratejisinde değişikliğe gittiğini belirten Ersoy, deniz, kum ve güneş ağırlıklı tanıtım anlayışının çok daha geniş bir ürün çeşitliliğine dönüştüğünü ifade etti.

Ersoy, "Şimdi 60'tan fazla ürünle biz pazara çıkmış durumdayız." diyerek GoTürkiye üzerinden yürütülen tanıtım çalışmalarına dikkati çekti. Kampanyaların hem destinasyon hem de ürün odaklı hazırlandığını belirten Ersoy, gastronominin de bu stratejinin önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Michelin Rehberi'nin Türkiye'ye gelmesinin ve şehirlerin kendilerine özgü lezzetlerinin öne çıkarılmasının gastronomi turizmine katkı sağladığını kaydeden Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yöresel reçetelerin menülere kazandırıldığını ve "Lezzet Noktaları" oluşturulduğunu söyledi.