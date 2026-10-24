CHP ile Yeni Parti arasında 'Hürü Nine' kavgası! Kadın kolları birbirine girdi
Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki siyasi gerilim bu kez Osmaniye’ye sıçradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği 87 yaşındaki Hürü Tilki’ye yardım eli uzatmak isteyen iki partinin kadın kolları adeta birbirine girdi. CHP kanadı, Yeni Partili yöneticilerin Hürü Teyze’yi 5 saat boyunca başka bir yere götürerek telefonunu kapattığını ve iletişimi engellediğini iddia etti.
Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki şimdi de Hürü Nine kavgası başladı! Osmaniye'de 87 yaşındaki Hürü Tilki'ye yardım etmek isteyen iki partinin kadın kolları adeta birbiriyle yarıştı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Bu kadını bulacağız, evine gideceğiz, ziyaret edeceğiz" demesinin ardından ortalık karıştı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, Osmaniye'ye gidip Kılıçdaroğlu'nun söz ettiği 87 yaşındaki Hürü Nine'yi buldu. Bir de sanal medyadan paylaşım yaptı.
CHP VE YENİ PARTİ ARASINDA HÜRÜ NİNE YARIŞI!
Bu paylaşım sonrası Osmaniye Milletvekili, Yeni Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve yaşlı kadının bulunduğu bölgenin belediye başkanı ile birlikte soluğu Hürü Nine'nin evinde aldı. Hürü Nine'ye yardım için iki parti kadın kolları arasındaki polemik de böyle başladı.
YENİ PARTİ HÜRÜ NİNE'Yİ KAÇIRDI İDDİASI!
İddialara göre Yeni Partili isimlerin ziyaretinin gerçekleştiği 22 Ekim'de Hürü Tilki'ye 5 saat boyunca ulaşılamadı. Yaşlı kadın bu süre boyunca başka bir yere götürüldü ve telefonu kapatıldı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından bu duruma tepki yağdırdı.
TARTIŞMA BÜYÜYOR
Ayten Gülsever, Yeni Partili yöneticilerin Hürü Tilki'ye yardım için harekete geçmesinin zamanlamasını eleştirerek "Bugün Hürü Teyze'nin güvenli bir konuta ve düzenli bir gelire kavuşması için yola koyulmuştuk. Meğer Osmaniye milletvekilleri ve Kadirli Belediyesi'nin harekete geçmesi için konuyu bizim gündeme getirmemiz gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.
Yeni Partili Asu Kaya ve Mert Olcar tarafından ise Gülsever'in eleştirisine henüz yanıt gelmedi.