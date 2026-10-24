CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında " Bu kadını bulacağız, evine gideceğiz, ziyaret edeceğiz" demesinin ardından ortalık karıştı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, Osmaniye'ye gidip Kılıçdaroğlu'nun söz ettiği 87 yaşındaki Hürü Nine'yi buldu. Bir de sanal medyadan paylaşım yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki şimdi de Hürü Nine kavgası başladı! Osmaniye'de 87 yaşındaki Hürü Tilki'ye yardım etmek isteyen iki partinin kadın kolları adeta birbiriyle yarıştı!

Bu paylaşım sonrası Osmaniye Milletvekili, Yeni Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve yaşlı kadının bulunduğu bölgenin belediye başkanı ile birlikte soluğu Hürü Nine'nin evinde aldı. Hürü Nine'ye yardım için iki parti kadın kolları arasındaki polemik de böyle başladı.

İddialara göre Yeni Partili isimlerin ziyaretinin gerçekleştiği 22 Ekim'de Hürü Tilki'ye 5 saat boyunca ulaşılamadı. Yaşlı kadın bu süre boyunca başka bir yere götürüldü ve telefonu kapatıldı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından bu duruma tepki yağdırdı.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Ayten Gülsever, Yeni Partili yöneticilerin Hürü Tilki'ye yardım için harekete geçmesinin zamanlamasını eleştirerek "Bugün Hürü Teyze'nin güvenli bir konuta ve düzenli bir gelire kavuşması için yola koyulmuştuk. Meğer Osmaniye milletvekilleri ve Kadirli Belediyesi'nin harekete geçmesi için konuyu bizim gündeme getirmemiz gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

Yeni Partili Asu Kaya ve Mert Olcar tarafından ise Gülsever'in eleştirisine henüz yanıt gelmedi.