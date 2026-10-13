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AYTUN ÇIRAY'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel ve dönemin parti yöneticilerini hedef aldı. Çıray, milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan paranın, boş kağıtlara atılan imzalar kullanılarak bankadan çekildiğini öne sürdü.

Çıray, parti içindeki uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vahim iddia! Parti Grup Yönetimlerinin ihtiyaçları için o partinin milletvekillerinin maaşlarından para kesilir. Tabii benden de kesildi. Bir de acil işlemler için, örneğin Anayasa Mahkemesine itiraz için gerekli olur diye milletvekillerinden boş kağıda imza alınır. Tabii ben de imza attım. Ama aklımızın en ücra köşesinden bile partimiz CHP'nin yöneticilerinin imzalarımızı banka işlemlerinde kullanacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Ve hiçbir partide bu olmadı."