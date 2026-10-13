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CHP’den Yeni Parti’ye 5,1 milyon TL aktarım iddiası! İmzalar izinsiz mi kullanıldı?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’den Yeni Parti’ye 5,1 milyon TL aktarım iddiası! İmzalar izinsiz mi kullanıldı?

CHP’den Yeni Parti’ye usulsüz şekilde 5 milyon 100 bin TL aktarıldığı iddiası siyasi tartışmaya neden oldu. Milletvekillerinin maaşlarından kesilen aidatların, boş kağıtlara atılan imzalar kullanılarak banka işlemleriyle aktarıldığı öne sürüldü. İddialara göre, 23 Temmuz 2026'da Özgür Özel'in imzasıyla bankaya gönderilen yazıda, CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerine 57 bin TL yatırılması istendi. Söz konusu işlemin Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce gerçekleştirildiği iddia edildi.

İddialara göre, 23 Temmuz 2026'da Özgür Özel'in imzasıyla bankaya gönderilen yazıda, CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerine 57 bin TL yatırılması istendi. Söz konusu işlemin Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce gerçekleştirildiği iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL İMZASIYLA BANKAYA YAZI GÖNDERİLDİ

Ortaya çıktığı belirtilen belgelere göre, 23 Temmuz 2026'da Özgür Özel'in imzasıyla bankaya bir yazı gönderildi. Yazıda, CHP'nin aidat hesabından listede yer alan her milletvekiline 57 bin TL yatırılması talep edildiği öne sürüldü.

Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce gerçekleştirildiği iddia edilen işlem, para transferinin amacı ve belgelerin nasıl düzenlendiği konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

CHP'NİN 5 MİLYON 100 BİN TL'Sİ YENİ PARTİ'YE Mİ AKTARILDI?

İddialara göre, daha önce milletvekillerinden toplanan imzalar, aidat iadesi talebinin altında kullanıldı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi muhtemel yasal düzenlemeler için alındığı öne sürülen imzaların, banka işlemlerinde kullanıldığı ileri sürüldü.

İşlem kapsamında CHP'nin aidat hesabından toplam 5 milyon 100 bin TL'nin Yeni Parti'ye aktarıldığı iddia edildi. Çok sayıda milletvekilinin işlemden haberdar olmadığı ve imzalarının rızaları dışında kullanıldığı öne sürüldü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

MİLLETVEKİLLERİNİN İMZALARI İZİNSİZ Mİ KULLANILDI?

Para aktarımına ilişkin iddiaların merkezinde, milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan grup bütçesi bulunuyor. Söz konusu fondaki paranın, milletvekillerinin bilgisi ve onayı dışında düzenlenen belgelerle aktarıldığı ileri sürüldü.

İddialar arasında sahte belgeler kullanıldığı ve evrakta sahtecilik yapıldığı suçlamaları da yer aldı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

AYTUN ÇIRAY'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel ve dönemin parti yöneticilerini hedef aldı. Çıray, milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan paranın, boş kağıtlara atılan imzalar kullanılarak bankadan çekildiğini öne sürdü.

Çıray, parti içindeki uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vahim iddia! Parti Grup Yönetimlerinin ihtiyaçları için o partinin milletvekillerinin maaşlarından para kesilir. Tabii benden de kesildi. Bir de acil işlemler için, örneğin Anayasa Mahkemesine itiraz için gerekli olur diye milletvekillerinden boş kağıda imza alınır. Tabii ben de imza attım. Ama aklımızın en ücra köşesinden bile partimiz CHP'nin yöneticilerinin imzalarımızı banka işlemlerinde kullanacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Ve hiçbir partide bu olmadı."

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"ÖZEL VE ARKADAŞLARI İMZALARI KULLANARAK PARALARI ÇEKTİ"

Açıklamasının devamında Özgür Özel ve dönemin grup yöneticilerine yönelik suçlamalarını sürdüren Çıray, milletvekillerinin kesintilerinden oluşan paranın çekildiğini iddia etti.

Çıray, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi öğrendik ki; Özel ve arkadaşları boş kağıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatan milyar lira milletvekillerinin kesintilerini çekerek gitmişler. Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez."

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#YENİ Parti #CHP #Özgür Özel #Aytun Çıray
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