MHP lideri Bahçeli'den net mesaj: Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" hedefinin tarihi önemine dikkat çeken Bahçeli, "Terör bitecek, kardeşlik yükselecek" mesajını verdi. Avrupa'da artan protestoları ve ekonomik sorunları da değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin Avrupa için her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir ülke olduğunu vurguladı. Bahçeli, "İsrail'de Arap partilerinin olduğu hükümetin kurulması önemli. Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

Milli iradenin tecelli ettiği bu kutlu mekanda yapacağımız her faaliyetin milletimizin birliğine, devletimizin kudret ve adaletine, daha insani bir dünyanın teşekkülüne yönelik hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, 19. yüzyılın sonlarında başlayan ve Düvel-i Muazzama denilen emperyalist devletlerin Türk topraklarını bölme, paylaşma ve yönetme amacını taşıyan Şark Meselesi, Türk milletini varlık mücadelesi ile karşı karşıya bırakmıştır.

"TÜRKLER ANADOLU'DA 2. ERGENKON DESTANI YAZMIŞTIR"

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü şevkle, heyecanla, aziz ecdadımıza hürmet ve minnet duygularımızla kutladık. Cumhuriyet'e gidilen süreçte Türk milleti, Mustafa Kemal Paşa ve kahraman silah arkadaşlarının arkasına saf saf dizilerek Anadolu'da Türk tarihinin ikinci Ergenekon destanını yazmıştır.

Bu destan ki dünya tarihinin nadir ve nadide örneklerinden biri olarak cümle mazlum milletlere umut olmuştur. Cumhuriyet, Osmanlı'nın savaş ve işgallerle yaralanmış toprağının şifası, bitap düşmüş yüreklerin devası, şühedanın aziz ruhunun şadı, gazinin ise mutlu mirasının yadıdır. Cumhuriyet, Türk aklının feraseti, Türk iradesinin istihkamı, Türk gönlünün dergahıdır. Cumhuriyet, tarihin coğrafyamızı aydınlattığı hakikat, Türk irfanından süzülen fazilettir. En nihayetinde Türk milletinin her bir ferdinin iradesine emanet edildiği hürriyettir.

Türk milletinin milli ve manevi değerlerini muhafaza edecek, ahlaki standartlarını yükseltecek ilke ve vizyon, Milliyetçi Hareket Partisi'nin müktesebatındadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet'in geleceğe bakan gözü, yarınları idrak eden aklıdır. Cumhuriyet kazanımlarının varisi, devlet ve milli toplum düzeninin banisidir.

"TERÖR BİTECEK, KARDEŞLİK YÜKSELECEK"

Aziz Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine erişme ülküsü, demokratik standartları ileri seviyelere taşımak, hak ve özgürlükleri hukuk ile kurumsallaştırmak, dış politikada kimsenin aklına ve inayetine muhtaç olmamak ve elbette müstemleke zincirlerinden, yeni nesil risk ve tehditlerden kurtulmaktır. Türkiye'nin dünya siyasetindeki yeri merkez, yönü ise insanlığın olduğu her yerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kaos ve çatışmaların ürettiği fırtınalara gebe olan dünyada güven ve istikrarın limanı, barış ve refah ikliminin mimarı bir Türkiye idealinin sahibiyiz. Bunun için ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten, başta terörizm olmak üzere, bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun bütünüyle hayata geçmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Siyasi rakiplerimiz sularda kulaç atmaya varsın, devam etsinler. Türlü karalamalar ve çarpıtmalarla suyu bulandırmayı sözüm ona siyaset zannetsinler. Türk milleti kararını vermiştir. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek, bölgemizde barış ve huzur inşallah sökün edecektir. İstikrarsızlıkla çoraklaşan topraklarda refah ve güven yeşerecektir.

"AVRUPA'NIN EKTİĞİ FİTNE TOHUMLARI KENDİLERİNE DÖNMEYE BAŞLAMIŞTIR"

Değerli milletvekilleri, Fransa ile başlayan ve farklı vesilelerle diğer Avrupa ülkelerine de sirayet eden sosyal hareketler, çok kısa bir zamanda kamu düzenini ve toplumsal huzuru bozan şiddet içerikli gösterilere dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Avrupa'da vuku bulan bu süreci başından beri yakından takip ediyoruz. Avrupa Birliği'nin temel hak ve özgürlükler noktasındaki hassasiyetini üyesi olan devletlere de hatırlatmasını bekliyoruz. Şiddetin gittikçe tırmandığı gösterilerin altında yatan temel sebeplerin Avrupalılar tarafından iyi okunması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Uzun zamandır göçmen karşıtlığıyla İslamofobi ve Türkofobi taşımak suretiyle siyasi rant oluşturma peşinde koşan Avrupa'nın ektiği fitne tohumları kendilerine dönmeye başlamıştır. Avrupa bugün her zamankinden daha fazla güvenlik kaygılarıyla karşı karşıyadır. Artan maliyetler, azalan sosyal refah ve ekonomik sıkıntılar Avrupa toplumlarında sosyal öfkeyi büyütmüştür. Avrupa artık Sanayi Devrimi'nin dinamizmini yaşadığı, ekonomik ve teknolojik üstünlüğünü tartışmasız biçimde koruduğu dönemde değildir. Küresel rekabette güç kaybetmekte, ekonomik ve siyasi etkisi giderek azalmaktadır.

"AVRUPA'NIN PEDAL ÇEVİRECEK DERMANI DA KALMAMIŞ"

Buradan Avrupa için söylenen, "Avrupa bisiklet gibidir, ilerlemek zorundadır, durursa düşer." sözünü hatırlatmak isterim. Zira Avrupa'nın pedal çevirecek dermanı da kalmamış görünmektedir. Bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne, Türkiye'nin egemenlik hakları kapsamında uluslararası hukuka uygun atılımlarını sorgulamak ve laf yetiştirmek yerine zayıflayan ekonomilerine, ihlal ettikleri değerlerine, tepetaklak giden sosyal ve ekonomik düzenlerine odaklanmalarını tavsiye ederim.

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR ÜLKEDİR"

Bugün Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konum, güçlü devlet tecrübesi, üretim kapasitesi, genç nüfusu ve bölgesel ilişkileriyle Avrupa'nın her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir ülkedir.

Saygıdeğer milletvekilleri, Avrupa'da yaşanan sosyal kaos, bölgemizdeki çatışma ve savaş atmosferi bize düzenin ve dirliğin önemini göstermektedir. Düzen ve dirlik, bir toplumun huzur, güven ve istikrar içerisinde varlığını sürdürebilmesinin temel unsurlarıdır. Düzen, yaşamanın belirli kurallar, ilkeler ve değerler çerçevesinde şekillenmesini ifade ederken dirlik, bu düzenin sağladığı huzur, uyum ve esenlik hâlini temsil eder. Bu iki kavram, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği yanında bireylerin güven içerisinde yaşayabilmesi ve ortak bir gelecek inşa edebilmesi bakımından da büyük önem taşır. Türk düşüncesinde düzen ve dirlik, kâinat içinde dünyayı, dünya içinde tabiatı, tabiat içerisinde insanı ve diğer mahlukatı tasavvur etmenin anahtarıdır. Bu yönüyle bireyi toplumla, toplumu töreyle, töreyi ise devletle kaynaştıran dirliğin kapısı, birliğin ise çatısıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak birey, toplum ve devlet sacayağı üzerine oturttuğumuz düzen ve dirlik anlayışımız, aynı zamanda bireyi şahsiyet, toplumu fazilet, devleti ise adalet kavramlarıyla mühürleyen medeniyet telakkimizdir. Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünden yola çıkarak insanın yüce değerini tanımak, kabul etmek ve bunları güvence altına almak düzen anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. "İnsan ahlak iledir." düsturunca toplumsal yaşamın her alanında fazileti ve dürüstlüğü tesis etmek ise bu temel üzerinde yükselen sosyal sütunları oluşturmaktadır. "Devletin dini adalettir." şiarıyla hukukun üstünlüğüne ve yüksek demokratik standartlara ait siyasal sistem ile hizmette kaliteyi esas alan şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimi, düzen ve dirlik anlayışımızın siyasal çatısını teşkil etmektedir. Çok şükür Türkiye dirlik ve düzen içindedir. Lakin Türkiye'nin dirlik ve düzeni, aynı zamanda bölgesel ve küresel sistemde denge ve istikrarın tesisiyle doğrudan ilintilidir.

"LİBYA ANLAŞMASI MEMNUNİYET VERİCİ BİR GELİŞME OLMUŞTUR"

Uluslararası sistemde büyüyen ve derinleşen adaletsizlik, insanı yaşamından, toplumu huzurundan, devletleri ise istikrarından hızla uzaklaştırmaktadır. Böylesi bir durumda Türkiye, egemenlik haklarının gerektirdiği tedbirleri almak mecburiyetindedir. Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış olması memnuniyet verici bir gelişme olmuştur.

İsrail'de Arap partilerinin olduğu hükümetin kurulması önemli.Kudüs ittifakı gerçekleştirilmeli.