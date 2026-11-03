Yapay zeka destekli AVCI projesiyle 39 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda yapay zeka destekli AVCI projesinin kullanıldığını duyurdu. Mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplar ve şüpheliler teknik incelemelerle tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis suçuna yönelik İstanbul merkezli 39 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yapay zeka destekli AVCI projesinin kullanıldığı operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.
Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.
MESAJLAŞMA PLATFORMLARINDAKİ GRUPLAR TESPİT EDİLDİ
Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli belirlendi.
Yapay zeka destekli AVCI projesiyle gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda bugün İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları yasa dışı bahis faaliyetlerinden korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Bakanlık, operasyonlarda görev alan polisleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve emeği geçenleri tebrik etti.