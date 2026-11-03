-°C
CANLI YAYIN

FETÖ'ye 10 ilde eş zamanlı operasyon! 14 gözaltı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
FETÖ'ye 10 ilde eş zamanlı operasyon! 14 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı yakalandı.

FETÖye 32 ilde ağır darbe! 41 tutuklamaFETÖye 32 ilde ağır darbe! 41 tutuklama FETÖ'YE 32 İLDE AĞIR DARBE! 41 TUTUKLAMA

#FETÖ #Operasyon
Yapay zeka destekli AVCI projesiyle 39 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı
Sonraki Haber
Yapay zeka destekli AVCI projesiyle 39 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın