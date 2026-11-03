FETÖ'ye 10 ilde eş zamanlı operasyon! 14 gözaltı
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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı yakalandı.