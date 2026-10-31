Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu. (Foto: DHA)

MSB'den yapılan açıklamada, "7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.