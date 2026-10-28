ERDOĞAN TOKAYEV'İ RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK Başkent Ankara'nın yoğun ve kritik bir diplomasi trafiğine sahne olduğunu belirten A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, "Ankara bugün aslında önemli bir ismi ağırlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de olacak. Ankara'da gerçekleşecek bu ziyaret kapsamında elbette iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Programın takvimine ilişkin bilgileri paylaşan Fidanverdi, "Öncelikle Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 17.20'yi gösterdiğinde ikili görüşmeyle birlikte resmi bir törenle ağırlamış, karşılamış olacak." sözleriyle aktardı.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Duran, şunları kaydetti: "Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek (Foto: AA)



MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE YENİ ANLAŞMALAR VAR

Görüşmelerin masadaki somut gündem maddelerine dikkat çeken Fidanverdi, "İki liderin gerçekleştireceği bu görüşmelerde elbette siyasi ilişkilerden ekonomiye, ticaretten enerjiye kadar çok sayıda başlığın ele alınmış olmasını beklediğimizi söyleyelim." dedi. Ziyaret kapsamında çok sayıda belgenin imza altına alınacağını belirten Fidanverdi, "Ziyaretin en önemli gündem başlıklarından bir tanesi de elbette imzalanması beklenen anlaşmalar konusu. Bu nokta oldukça önemli. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma ve belgelerin de masada olacağını ifade etmiş olalım. Yine bu anlaşmaların kapsamı ve ayrıntıları da elbette resmi açıklamalarla birlikte ilerleyen saatler içerisinde netleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.



TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ ÖNCESİ STRATEJİK ADIM

İki liderin yalnızca ikili başlıkları değil, küresel meseleleri de değerlendireceğini aktaran Fidanverdi, "Görüşmeler yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacak elbette. Bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda da iki liderin görüş alışverişinde bulunmasını bekliyoruz. Bu noktada Türkiye ve Kazakistan'ın ortak gündemindeki meseleler yine diplomatik temasların önemli başlıkları arasında yer almış olacak." dedi. Türkiye ile Kazakistan'ın Türk dünyasındaki kritik rolüne işaret eden Fidanverdi, "Türkiye ile Kazakistan aslında Türk dünyasının iki önemli ülkesi. Bu noktada ortak tarih, dil ve kültürel bağlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel unsurları arasında yer alıyor. Aslında bu ziyaret Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde de oldukça önemli bir yere sahip. Kazakistan Cumhurbaşkanı elbette bu zirveye de katılacak liderler arasında yer alıyor. Yine mevcut iş birliğinin daha da ileri taşınması ve elbette Türk dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından da oldukça önemli bir yere sahip." sözleriyle aktardı.