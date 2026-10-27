Meclis çatısı altında kurulacak mekanizmaya işaret eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece ilişkin kısa bir süre kaldığını "Meclis bünyesinde İzleme Kurulu oluşturulacak." sözleriyle aktardı. Bu kapsamda yasal adımların atılması için toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) öncesinde terör örgütünün bölgeden çekilmesine ve silah bırakmasına yönelik sahadan gelen güvenlik raporlarının liderlerin önünde olacağı ve Meclis'te yasalaşan fon kanun teklifinin de müzakere edileceği bildirildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE MECLİS SÜRECİ EN KRİTİK BAŞLIK Görüşme öncesi kritik Beştepe zirvesinin tüm perde arkasını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Kübra Bal, " Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli sürpriz bir görüşme gerçekleştiriyor. Son olarak hatırlayacak olursanız Meclis'in yeni yasama yılı açılışında bir araya gelmişlerdi ve o görüşmeye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve bazı bakanlar da katılmıştı. Ama bunun hemen öncesinde daha kapsamlı bir görüşme 25 Eylül'de Ahlat'ta gerçekleşmişti. Yine 6 Eylül'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etmişti; o görüşme de yaklaşık 45 dakika sürmüştü. Bugün de o kritik görüşme İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 14.00'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor olacak. Görüşmede özellikle iç ve dış politikaya dair kritik başlıkların masada olacağını söyleyebiliriz. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta istişare edilecek. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir yürütme kurulu oluşturulmuştu ve kurul toplantılarında alt komisyonlar oluşturulmuştu. Bu alt komisyonların da görev ve yetki alanları karara bağlanmıştı. Bir yandan da Meclis bünyesinde İzleme Kurulu oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan (Foto: AA)



2028 SEÇİM PROJEKSİYONU VE CUMHUR İTTİFAKI KOORDİNASYONU

Görüşmenin iç politika boyutunda Cumhur İttifakı'nın geleceğinin geniş yer tutacağını ifade eden A Haber muhabiri Kübra Bal, "Bununla birlikte bir diğer önemli başlıksa hatırlayacak olursanız MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'la bir araya geldiğimizde de aslında geçtiğimiz haftalarda, o da seçimlerin 2028 Mart ya da Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söylemişti. İşte olası seçim tarihi, Meclis takvimi ve Cumhur İttifakı'nın siyasi koordinasyonu konuları da yine masada olacak başlıklar arasında diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



DIŞ POLİTİKADA SICAK DOSYALAR: DOĞU AKDENİZ VE BÖLGESEL GELİŞMELER

İki liderin Orta Doğu'daki tansiyonu ve Doğu Akdeniz'deki stratejik hamleleri de ele alacağını vurgulayan A Haber muhabiri Kübra Bal, "Yine dış politika başlığında da bölgesel gelişmeler; özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, deniz yetki alanları anlaşması gibi başlıklar, yine Suriye ve Gazze'deki son durum, ABD-İran ve Rusya-Ukrayna savaşıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin elini güçlendiren Libya'nın deniz yetki alanları anlaşması da gündemde olacak diyebiliriz. İşte o görüşme saatler 14.00'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor olacak." sözleriyle aktardı.