Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolunda seyir hâlindeki hafif ticari araçta çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir hâlinde olan Orhan Alkan'ın kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü Orhan Alkan aracı emniyet şeridine çekerek yanında bulunan arkadaşıyla alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede aracı sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hâle geldi.