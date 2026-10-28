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Ümraniye'de araç alev topuna döndü! İki kişinin elleri yandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ümraniye'de araç alev topuna döndü! İki kişinin elleri yandı

İstanbul Ümraniye'de TEM bağlantı yolunda seyir hâlindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangını söndürmeye çalışan sürücü Orhan Alkan ve yanında bulunan arkadaşı ellerinden yaralandı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolunda seyir hâlindeki hafif ticari araçta çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir hâlinde olan Orhan Alkan'ın kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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Bunun üzerine sürücü Orhan Alkan aracı emniyet şeridine çekerek yanında bulunan arkadaşıyla alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede aracı sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hâle geldi.

Olayda iki kişi hafif yaralandı. (Fotoğraf: DHA)Olayda iki kişi hafif yaralandı. (Fotoğraf: DHA)

"ELLERİMİZDEN YARALANDIK"

Hafif ticari araç sürücüsü Orhan Alkan, "Edirne istikametine giderken araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama alev çıkmaya başladı. Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Yangını söndürmeye çalışırken benim ve yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu." dedi.

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#Ümraniye #Yangın
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