-°C
CANLI YAYIN

33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi

İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 8 ülkede yakalanan 63 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İade edilenlerden 33'ünün kırmızı bültenle, 30'unun ise ulusal seviyede arandığı belirtildi. Listede Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek ile Yakşiler yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan kişilerin Türkiye'ye iadesine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürüttüğü iş birliği sonucunda, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 8 ülkede yakalanan 63 kişi Türkiye'ye getirildiİade edilenler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek ile Yakşiler yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır ötesinde suçla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

YURT DIŞINDA ARANAN 63 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ! LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

8 ÜLKEDEN 63 KİŞİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişi ile ulusal seviyede aranan 30 kişi, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 33 suçlu, ulusal seviyede aranan 30 suçlu, Gürcistan(49), Almanya(5), Yunanistan(3), Kırgızistan(2), Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan ülkemize geri getirildi" ifadelerine yer verildi.

İade edilen kişilerin 49'unun Gürcistan'da, 5'inin Almanya'da, 3'ünün Yunanistan'da ve 2'sinin Kırgızistan'da yakalandığı bildirildi. Bulgaristan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ'dan da birer kişi Türkiye'ye getirildi.

LİSTEDE SURVIVOR YARIŞMACISI VE OYUNCU DA VAR

SABAH'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Türkiye'ye iade edilenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz ile sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in yanı sıra Yakşiler olarak adlandırılan suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış'ın da iade edilen kişiler arasında yer aldığı öğrenildi.

33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi - 1

SURVIVOR YARIŞMACISI HİKMET TUĞSUZ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Televizyon yarışması Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz'un kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kasten yaralama, basit yaralama, iftira, nitelikli dolandırıcılık ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından arandığı belirtildi.

Tuğsuz hakkında 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren 8 ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Hikmet Tuğsuz'un 25 Eylül 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği kaydedildi.

OYUNCU CENGİZHAN YURDUTEK KARADAĞ'DA YAKALANDI

İade edilenler arasında sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de bulunduğu öğrenildi.

Yurdutek'in kasten yaralama, basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından arandığı belirtildi.

24 Haziran 2025 tarihinden itibaren hakkında 6 ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirilen Yurdutek'in, 10 Ekim 2026'da Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği aktarıldı.

İade edilen suçlulardan 33'ünün kırmızı bültenle, 30'unun ise ulusal seviyede arandığı belirtildi.İade edilen suçlulardan 33'ünün kırmızı bültenle, 30'unun ise ulusal seviyede arandığı belirtildi.

KERİMCAN ELALMIŞ HAKKINDA 29 AYRI YAKALAMA EMRİ

SABAH'ın haberine göre liderliğini Sercan Sayal'ın yaptığı suç örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve Yakşiler olarak adlandırılan yapılanmanın üyesi olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da Gürcistan'da yakalandı.

Elalmış'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından arandığı bildirildi.

7 Kasım 2025'ten itibaren hakkında 29 ayrı yakalama emri bulunduğu ve ulusal seviyede arandığı belirtilen Elalmış'ın, 23 Ekim 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi.

EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞINDAN ORTAK ÇALIŞMA

İade çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışmalar yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük" ifadelerini kullandı.

33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi - 2

HANGİ SUÇLARDAN ARANIYORLARDI?

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre iade edilen kişiler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya bulundurma suçlarından arama kararları bulunuyordu.

Arama kararlarına konu diğer suçlar arasında başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı da yer aldı.

Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 5607 sayılı Kanun'a muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından da arandıkları belirtildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 33 KİŞİNİN İSİM LİSTESİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişinin isimlerinin baş harfleri de paylaşıldı.

Buna göre H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. Türkiye'ye iade edildi.

Ulusal seviyede aranan 30 kişinin ise K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. olduğu açıklandı.

33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi - 3

BAKAN ÇİFTÇİ: SINIR ÖTESİ KAPAN DARALIYOR!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı açıklamada operasyonların uluslararası güvenlik iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Çiftçi, "Sınır ötesi kapan daralıyor! Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor. Son bir ayda, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına kaçan firarilerin sınırları ve mesafeleri kendileri için güvence olarak gördüğünü belirten Çiftçi, "Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar" dedi.

"TÜRKİYE, PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ SUÇLUNUN İZİNİ SINIRDA BIRAKMAZ!"

Suç örgütlerine ve haklarında arama kararı bulunan firarilere yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli: Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz! Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir!" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, açıklamasının devamında, "Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız! Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak!" dedi.

33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi - 4

OPERASYONLARA KATILAN EKİPLERE TEBRİK

Çalışmalarda görev alan kurumlara teşekkür eden Çiftçi, "Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mavi ve kırmızı bültenle aranan 2 firari yakalandıMavi ve kırmızı bültenle aranan 2 firari yakalandı MAVİ VE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 FİRARİ YAKALANDI
Kırmızı bültenli hükümlü yakalandı!Kırmızı bültenli hükümlü yakalandı! KIRMIZI BÜLTENLİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI!
Suzan Elik cinayetinde kırmızı bültenSuzan Elik cinayetinde kırmızı bülten SUZAN ELİK CİNAYETİNDE KIRMIZI BÜLTEN

Önceki Haber
Balıkesir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
Balıkesir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
Bolu Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında
Sonraki Haber
Bolu Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın