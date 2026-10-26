33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi

HANGİ SUÇLARDAN ARANIYORLARDI?

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre iade edilen kişiler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya bulundurma suçlarından arama kararları bulunuyordu.

Arama kararlarına konu diğer suçlar arasında başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı da yer aldı.

Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 5607 sayılı Kanun'a muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından da arandıkları belirtildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 33 KİŞİNİN İSİM LİSTESİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişinin isimlerinin baş harfleri de paylaşıldı.

Buna göre H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. Türkiye'ye iade edildi.

Ulusal seviyede aranan 30 kişinin ise K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. olduğu açıklandı.