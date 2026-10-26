33'ü kırmızı bültenle aranıyordu! Survivor yarışmacısı ve oyuncu dahil 63 suçlu Türkiye'de getirildi
İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 8 ülkede yakalanan 63 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İade edilenlerden 33'ünün kırmızı bültenle, 30'unun ise ulusal seviyede arandığı belirtildi. Listede Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek ile Yakşiler yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz" dedi.
İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan kişilerin Türkiye'ye iadesine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürüttüğü iş birliği sonucunda, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 8 ülkede yakalanan 63 kişi Türkiye'ye getirildiİade edilenler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek ile Yakşiler yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır ötesinde suçla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.
8 ÜLKEDEN 63 KİŞİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişi ile ulusal seviyede aranan 30 kişi, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 33 suçlu, ulusal seviyede aranan 30 suçlu, Gürcistan(49), Almanya(5), Yunanistan(3), Kırgızistan(2), Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan ülkemize geri getirildi" ifadelerine yer verildi.
İade edilen kişilerin 49'unun Gürcistan'da, 5'inin Almanya'da, 3'ünün Yunanistan'da ve 2'sinin Kırgızistan'da yakalandığı bildirildi. Bulgaristan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ'dan da birer kişi Türkiye'ye getirildi.
LİSTEDE SURVIVOR YARIŞMACISI VE OYUNCU DA VAR
SABAH'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Türkiye'ye iade edilenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.
Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz ile sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in yanı sıra Yakşiler olarak adlandırılan suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış'ın da iade edilen kişiler arasında yer aldığı öğrenildi.
SURVIVOR YARIŞMACISI HİKMET TUĞSUZ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI
Televizyon yarışması Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz'un kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kasten yaralama, basit yaralama, iftira, nitelikli dolandırıcılık ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından arandığı belirtildi.
Tuğsuz hakkında 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren 8 ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi.
Hikmet Tuğsuz'un 25 Eylül 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği kaydedildi.
OYUNCU CENGİZHAN YURDUTEK KARADAĞ'DA YAKALANDI
İade edilenler arasında sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de bulunduğu öğrenildi.
Yurdutek'in kasten yaralama, basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından arandığı belirtildi.
24 Haziran 2025 tarihinden itibaren hakkında 6 ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirilen Yurdutek'in, 10 Ekim 2026'da Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği aktarıldı.
KERİMCAN ELALMIŞ HAKKINDA 29 AYRI YAKALAMA EMRİ
SABAH'ın haberine göre liderliğini Sercan Sayal'ın yaptığı suç örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve Yakşiler olarak adlandırılan yapılanmanın üyesi olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da Gürcistan'da yakalandı.
Elalmış'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından arandığı bildirildi.
7 Kasım 2025'ten itibaren hakkında 29 ayrı yakalama emri bulunduğu ve ulusal seviyede arandığı belirtilen Elalmış'ın, 23 Ekim 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi.
EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞINDAN ORTAK ÇALIŞMA
İade çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışmalar yürütüldü.
İçişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük" ifadelerini kullandı.