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İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden mavi, hırsızlıktan kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden mavi, hırsızlıktan kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda, uluslararası seviyede aranan 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.'nun Sarıyer'de bir ikamette bulunduğu tespit edildi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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