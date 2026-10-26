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Balıkesir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balıkesir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Balıkesir'de işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Susurluk ilçesi Kepekler mevkisinde meydana geldi. Karacabey ilçesinden Susurluk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada servisteki 8 yolcu ile ticari araç sürücüsü A.Y. yaralandı.

BALIKESİR'DE İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekipleri, ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü A.Y.'yi kısa sürede yürüttükleri çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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