Bolu Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında
Giriş Tarihi:
|
Bolu Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alarak adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yaptı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının Bolu Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.
BELEDİYE BİNASINDA VE ADRESLERDE ARAMA
Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yaptı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.