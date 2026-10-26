-°C
CANLI YAYIN

Bolu Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bolu Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında

Bolu Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alarak adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yaptı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının Bolu Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA VE ADRESLERDE ARAMA

Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yaptı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Bolu Belediyesinde 24 milyon TLlik ihale skandal!Bolu Belediyesinde 24 milyon TLlik ihale skandal! BOLU BELEDİYESİNDE 24 MİLYON TL'LİK İHALE SKANDAL!

Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine taziye mesajı
Sonraki Haber
Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine taziye mesajı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın