Bolu Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında

Bolu Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alarak adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yaptı.