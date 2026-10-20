İstanbul Çekmeköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi Yunus Elik tarafından silahla vurulan ve 16 gün sonra hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Suzan Elik'in öldürülmesine ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Cinayetin ardından kaçan Yunus Elik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılırken, tutuklu sanıklar Yavuz Elik ve İdris Elik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.

29 Eylül 2025'te İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda iddianameye göre, Suzan Elik'in başka biriyle ilişkisi olduğu iddiası üzerine Yunus Elik ve ailesi bir araya gelerek cinayet planı yaptı. Aile üyelerinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek cinayeti Yunus Elik'in işlemesini kararlaştırdığı öne sürüldü. Olay günü kendi telefon hattını kapattığı belirtilen Yunus Elik'in, babasının üzerine kayıtlı hattan eşini defalarca arayıp mesaj göndererek evden çıkmasını sağladığı iddia edildi. Kiraladığı araçla eşini takip eden Yunus Elik'in, Soğukpınar Mahallesi'nde araçtan inerek Suzan Elik'e peş peşe ateş açtığı kaydedildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve omurilik hasarı oluşan Suzan Elik, kaldırıldığı hastanede 16 Ekim 2025'te yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiralık aracı Ümraniye'deki Çakmak Metro İstasyonu önüne bırakarak kaçan Yunus Elik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) SANIKLAR BERAAT VE TAHLİYE TALEP ETTİ Cinayete ilişkin Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Yavuz Elik ve İdris Elik, tutuksuz sanık Feriha Elik ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İdris Elik, suçsuz olduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini istedi. Yavuz Elik de önceki ifadelerini tekrar ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanık Feriha Elik ise olaylarla ilgisinin olmadığını savunarak beraatini istedi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) TANIK, YUNUS ELİK'İN AİLESİNİN EVE GELDİĞİNİ ANLATTI Duruşmada tanık olarak dinlenen, Suzan Elik ve Yunus Elik'in oturduğu evin sahibi Sabahattin S., Suzan Elik'le herhangi bir diyaloğunun olmadığını söyledi. Olaydan bir süre sonra Yunus Elik'in annesi ve babasının eve geldiğini anlatan tanık, ailenin Yunus Elik'in eve gelip gelmediğini sorduğunu, kendisinin ise onu görmediğini söylediğini aktardı.