Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaşın ardından "Savaşa Hayır" mesajları paylaşan ve ailesiyle birlikte Rusya'dan ayrılarak İsrail 'e yerleşen Rus komedyen Maksim Galkin, İsrail'in Gazze 'ye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Galkin'in, şartların elvermesi hâlinde İsrail ordusuna katılarak savaşmaya hazır olduğunu söylediği, bunun mümkün olmaması durumunda ise kan bağışı ve maddi yardımlarla orduya destek vereceğini belirttiği aktarıldı. Komedyenin bu açıklamaları, Gazze'deki sivil kayıplar nedeniyle eleştirilere neden oldu.

Galkin, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Filistin çatışmalarının ardından İsrail'e destek veren açıklamalarda bulundu. Saldırıları "meşru müdafaa" olarak nitelendirdiği belirtilen Galkin, "İsrail kazanacak" ifadelerini kullandı ve İsrail'de yaşamaya devam edeceğini açıkladı.

Maksim Galkin'in İstanbul'da sahne alacağının duyulmasının ardından bazı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Filistin'de yaşananlara dikkat çeken kullanıcılar, etkinliğin iptal edilmesini talep etti. Bazı kullanıcılar ise gösterinin gerçekleştirilmesi durumunda etkinlik günü protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

(Foto: Instagram)

İPTAL ÇAĞRISI YAPILDI

MÜZİKONAİR CEO'su Özcan Beylan da Galkin'in İstanbul'daki gösterisinin iptal edilmesi gerektiğini savundu. Beylan, İstanbul Valiliği başta olmak üzere ilgili yetkililere çağrıda bulunarak etkinliğin iptal edilmesini istedi. Beylan, sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

BİLETLER 6 BİN İLE 24 BİN LİRA ARASINDA

Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye geleceği belirtilen Maksim Galkin'in, 25 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alması planlanıyor. Etkinlik için satışa sunulan biletlerin fiyatlarının 6 bin TL ile 24 bin TL arasında değiştiği belirtildi.