Soruşturma kapsamında itirafçı olan iş insanları, belediyeyle bağlantılı işlerde hakediş ödemelerinin yapılması ve bazı masrafların karşılanması için para ve fatura taleplerinde bulunulduğunu öne sürdü. İddialar, Kumluca'daki hortum felaketi sonrası yapılan ihale ile Hatay depreminin ardından düzenlendiği belirtilen faturalar üzerinden dosyaya girdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HORTUM FELAKETİ SONRASI İHALE İDDİASI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Kumluca'da yaklaşık 2,5 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin ardından üreticilere dağıtılmak üzere sera naylonu alımı yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 6 milyon 900 bin liralık ihalenin verildiği Seratech Enerji şirketinin sahibi Abdül Kadir Küçükyılmaz, itirafçı olarak verdiği ifadede belediyeden acil sera naylonu talebi geldiğini anlattı.

Küçükyılmaz, belediyenin bütçe yetersizliği gerekçesiyle ödemeleri geciktirdiğini ileri sürdü. Hem şirketinin kazandığı ihale hem de gayriresmi ortağı olduğunu belirttiği Trua Enerji üzerinden yapılan doğrudan temin işlerine ilişkin hakedişleri tahsil edebilmek amacıyla Mehmet Okan Kaya'ya 9,7 milyon lira gönderdiğini iddia etti.

Küçükyılmaz, söz konusu ödemenin tek bir ihale için değil, 2021-2023 döneminde Trua Enerji üzerinden gerçekleştirilen 10-15 farklı doğrudan temin işinin geciken ödemeleriyle ilgili olduğunu savundu.