Antalya’daki Muhittin Böcek soruşturmasında 9,7 milyon TL’lik para trafiği! Afet yardımı maskesiyle rüşvet çarkı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında, hortum felaketinin ardından düzenlenen sera naylonu ihalesi ve deprem bölgesine yardım adı altında fatura kesilmesi iddiaları gündeme geldi. Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemesine göre, iş insanı Abdül Kadir Küçükyılmaz’ın hesabından Mehmet Okan Kaya’nın hesabına 2023 ve 2024 yıllarında 15 ayrı işlemle toplam 9 milyon 726 bin 750 lira aktarıldı.
Soruşturma kapsamında itirafçı olan iş insanları, belediyeyle bağlantılı işlerde hakediş ödemelerinin yapılması ve bazı masrafların karşılanması için para ve fatura taleplerinde bulunulduğunu öne sürdü. İddialar, Kumluca'daki hortum felaketi sonrası yapılan ihale ile Hatay depreminin ardından düzenlendiği belirtilen faturalar üzerinden dosyaya girdi.
HORTUM FELAKETİ SONRASI İHALE İDDİASI
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Kumluca'da yaklaşık 2,5 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin ardından üreticilere dağıtılmak üzere sera naylonu alımı yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 6 milyon 900 bin liralık ihalenin verildiği Seratech Enerji şirketinin sahibi Abdül Kadir Küçükyılmaz, itirafçı olarak verdiği ifadede belediyeden acil sera naylonu talebi geldiğini anlattı.
Küçükyılmaz, belediyenin bütçe yetersizliği gerekçesiyle ödemeleri geciktirdiğini ileri sürdü. Hem şirketinin kazandığı ihale hem de gayriresmi ortağı olduğunu belirttiği Trua Enerji üzerinden yapılan doğrudan temin işlerine ilişkin hakedişleri tahsil edebilmek amacıyla Mehmet Okan Kaya'ya 9,7 milyon lira gönderdiğini iddia etti.
Küçükyılmaz, söz konusu ödemenin tek bir ihale için değil, 2021-2023 döneminde Trua Enerji üzerinden gerçekleştirilen 10-15 farklı doğrudan temin işinin geciken ödemeleriyle ilgili olduğunu savundu.
DEPREM BÖLGESİ ÜZERİNDEN 30 MİLYON LİRALIK FATURA İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer itirafçı iş insanı Kenan Dirman da Hatay depreminin ardından kendisinden fatura kesmesinin istendiğini öne sürdü.
Dirman'ın ifadesine göre, depremden birkaç ay sonra Küçükyılmaz iş yerine gelerek deprem bölgesine malzeme gönderilmiş gibi gösterilmesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesine 30 milyon liralık fatura kesilmesi talebinde bulundu.
Dirman, talebin gerekçesinin kendisine Muhittin Böcek'in oğlunun düğün masraflarının karşılanması olarak anlatıldığını iddia etti. Faturayı kesmesi karşılığında 3 milyon lira teklif edildiğini öne süren Dirman, bu teklifi kabul etmediğini ve deprem bölgesine malzeme gönderilmesi söz konusuysa kâr amacı gütmeden yardım edebileceğini söylediğini belirtti.
MASAK RAPORUNDA 15 AYRI İŞLEM
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, Küçükyılmaz'ın kişisel hesabından Mehmet Okan Kaya'nın hesabına 2023 ve 2024 yıllarında 15 ayrı işlemle toplam 9 milyon 726 bin 750 lira gönderildiği tespit edildi.
Dosyadaki incelemeye göre, banka dekontlarının açıklama bölümlerinde "elden alınan emanetin geri iadesi" ve "emanet iadesi" ifadeleri yer aldı. Bu açıklamaların para transferlerinin niteliği açısından soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, itirafçıların ifadeleri ve finansal kayıtlar üzerinden yürütülen adli süreç devam ediyor. İddialara ilişkin nihai değerlendirme yargılama sonucunda yapılacak.