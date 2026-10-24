Şüphelilerin, piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayarak uygun fiyat arayan kişileri sahte internet sitelerine yönlendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

(Foto: ahaber.com.tr)

10 İLDE EŞ ZAMANLI "PATİNAJ" OPERASYONU

Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Patinaj" adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 51 banka hesabına el konuldu.