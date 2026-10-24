Sahte araç kiralama sitelerine Diyarbakır merkezli 10 ilde “Patinaj” operasyonu! 226 milyon TL’lik işlem hacmi
Diyarbakır merkezli 10 ilde sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik “Patinaj” operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 12’si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu belirlenirken, 51 banka hesabına el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin gerçeğini aratmayan sahte araç kiralama internet siteleri oluşturduğu tespit edildi.
UCUZ KİRALAMA İLANLARIYLA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER
Şüphelilerin, piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayarak uygun fiyat arayan kişileri sahte internet sitelerine yönlendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.
10 İLDE EŞ ZAMANLI "PATİNAJ" OPERASYONU
Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Patinaj" adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 51 banka hesabına el konuldu.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.