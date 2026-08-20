Muhittin Böcek'in 15 milyon euroluk adaylık itirafı baz kayıtlarında: İmamoğlu ile aynı tarihte aynı yerdeler

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in “Ekrem İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi” itirafı baz kayıtlarınca doğrulandı. Böcek’in zarfı İmamoğlu'na teslim ettiğini söylediği 17 Aralık 2023 tarihinde ikilinin aynı yerde bulunduğu HTS kayıtlarınca tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, 16 Ağustos 2026 tarihinde yeniden savcılığa ifade verdi. Böcek'in 16 Ağustos 2026 tarihli ek ifadesinde anlattığı sürece ilişkin HTS dökümleri de soruşturma dosyasına girdi. Dosyada yer alan "daraltılmış baz" raporunda, Böcek ile Ekrem İmamoğlu'nun yalnızca aynı ilçelerde değil, Böcek'in tarif ettiği bina ve saatlerde aynı baz hücrelerinde bulunduğuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Böcek'in 16 Ağustos 2026 tarihli ek ifadesinde, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için kendisinden yaklaşık 15 milyon euro istediğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi, 5 milyonunu Kapalıçarşı üzerinden gönderdim" dediği aktarıldı. Böcek'in 5 milyon euroluk ödeme iddiası ve 17 Aralık 2023'te zarfı İmamoğlu'na teslim ettiği yönündeki beyanlarının ardından dosyaya giren daraltılmış baz raporu da aynı tarihteki buluşmaya ilişkin kayıtları ortaya koydu. MUHİTTİN BÖCEK'TEN YENİ İTİRAF: "EKREM İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ" OTEL ODASINDAKİ İLK PAZARLIK SİNYALE TAKILDI Böcek, 15 milyon euroluk talebin ilk kez 30 Kasım 2023'te Beşiktaş'taki Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de dile getirildiğini söyledi. Böcek'in ifadesine göre süreç, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine ilişkin birtakım güvenceler aldığı yönünde bilgi edinmesi üzerine başladı. Böcek, bunun üzerine 30 Kasım 2023'te özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a gittiğini ve Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirtti. Böcek, bu görüşmede İmamoğlu'nun başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Böcek, kendisinin de bu tutarı zaman içerisinde karşılayabileceğini belirtti. BAZ KANITI Böcek saat 12.10'da, İmamoğlu ise saat 14.55'te Beşiktaş'a girdi. İkilinin telefonları 15.00 ile 16.00 arasında Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'in bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki daraltılmış baz istasyonundan aynı koordinattan sinyal verdi. Raporun ilgili değerlendirme bölümünde şu ifadeler yer aldı: "Muhittin BÖCEK isimli şahsın 30.11.2023 günü saat: 12.10 sıralarında Havalimanından sonra İstanbul ili Beşiktaş ilçesine geldiği, aynı gün saat: 16.00 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 30.11.2023 günü saat:14.55 sıralarında Sarıyer ilçesinden Beşiktaş ilçesine geldiği, saat:19.20 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Şahısların İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan RENAİSSANCE İstanbul Polat bosphorus 15.00-16.00 saatleri arasında görüştükleri"

Muhittin Böcek ifadesinde para trafiğinin nasıl gerçekleştiğini anlattı. EKREM İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ Böcek'in tutanaklara geçen beyanına göre İmamoğlu, başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini Böcek'ten yana kullanacağını söyledi. Böcek, görüşmedeki para talebine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi." Böcek, kendisinin de bu miktarı zaman içinde karşılayacağı sözünü verdiğini kaydetti. SEÇİM BÜTÇESİ İÇİN BORÇ ALIP "HAVALA" SİSTEMİNİ KULLANDI Görüşmenin ardından Antalya'ya dönen Böcek, seçim bütçesi için ayırdığı parasının bir dostunda bulunduğunu ve İstanbul'a yapması gereken 5 milyon euroluk ödeme için bu kişiden yardım istediğini aktardı. Mevcut parasının 5 milyon euronun altında olması nedeniyle üstünü dostundan borç alarak tamamladığını belirten Böcek, ismini vermek istemediği bu kişinin yönlendirmesiyle "havala" adı verilen bir transfer sistemini kullandıklarını anlattı. Böcek, dostunun yanında bulunan 100 TL'lik banknotun fotoğrafını çekip İstanbul'da ödemeyi alacak kişiye gönderdiğini söyledi. İfadeye göre aynı banknot, üzerinde isim ve telefon numarası yazılı bir notla birlikte zarfa konarak Böcek'e teslim edildi. Böcek, dostunun kendisine, "Bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler" şeklinde sistemi anlattığını ileri sürdü.

Taç Döviz üzerinden gerçekleşen para trafiği mercek altında. KAPALIÇARŞI'DA "TAÇ DÖVİZ" İDDİASI Savcılık, olayın aydınlatılması amacıyla Böcek'e söz konusu sistemi kullandıran kişinin kimliğini ve zarfın içerisindeki notta bulunan isim ile telefon numarasını sordu. Böcek, parayı aldığı ve "havala" sistemini kullandırdığını, not üzerinde ise hatırladığı kadarıyla "Taç Döviz" yazdığını belirtti. Böcek, havala işleminin İstanbul Kapalıçarşı'daki ayağında paranın gönderildiği adresin not kağıdında "Taç Döviz" olarak yer aldığını ve paranın teslim alınıp alınmadığını bilmediğini dile getirdi. ŞİFRELİ ZARF PLAZADA EL DEĞİŞTİRDİ Para transferinin havala sistemi üzerinden organize edilmesinin ardından Böcek, 16 Aralık 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yüz yüze randevu talep ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun kendisine 17 Aralık 2023 tarihi için randevu verdiğini ileri süren Böcek, ertesi gün yine Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini aktardı. Böcek, seçim ofisi olarak hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü ifade etti. Böcek, bu görüşmede dostunun kendisine hazırladığı, içinde 100 TL ve not kağıdı bulunan zarfı bizzat teslim ettiğini beyan etti.