Gözler Meclis onayında! MSB’den Mekke İttifakı mesajı: Suudi Arabistan’a askeri destek tedbirleri görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk denizciliğinin ve savunma sanayisinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi.

Bir asır sonra Berk ve Peyk refakat muhriplerinden Yıldıray denizaltısına, TCG Fatih fırkateyninden bugünün modern deniz platformlarına uzanan süreçte, önemli yetkinlikler kazanıldığını ifade eden Aktürk, muharip suüstü ve denizaltı platformlarının yanı sıra farklı tip ve sınıflarda toplam 512 platformun inşasının yapıldığını söyledi.

Aktürk: MSB: Askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür(Foto: AA)

Tersanenin Türkiye'de denizaltı inşa edebilen tek, dünyada ise sayılı tersanelerden biri olduğunu vurgulayan Aktürk, "Tersanemizde Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında projenin 9'uncu gemisi Pınarhisar ile Reis sınıfı ve millî denizaltımız MİLDEN'in inşa çalışmaları devam etmektedir. Gelenek ile teknolojinin kesiştiği Komutanlığımızda, geçmişten gelen tecrübe günümüzün vazgeçilmezi olan teknolojiyle birleşerek modern ve yüksek teknolojiyi haiz savaş platformlarına dönüşmektedir." dedi.

Aktürk, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra Preveze ve Gür sınıfı denizaltılar ile Barbaros sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonları gerçekleştirilmekte, Deniz Kuvvetlerimizin envanterinde yer alan 86 platformun kapsamlı bakım ve onarımları yapılmaktadır. Geçmişten gelen köklü bilgi ve tecrübesini ileri teknoloji ve yüksek mühendislik gücüyle buluşturan Komutanlığımız, askeri gemi ve denizaltıların inşa, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerini başarıyla sürdürerek Deniz Kuvvetlerimizin gücüne ve savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bugüne kadar Tersanemize emek veren tüm mensuplarımızı şükranla yad ediyor, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren personelimize başarılar diliyoruz."

ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ile etkinliğini daha da artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda son bir hafta içinde MKE tarafından teslim edilen sistemlere ilişkin konuşan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif miktarda, Milli Piyade Tüfeği (MPT-76 MH), 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 155 milimetre beton delici topçu tapası, 2,75 inç roket motoru ile savunma sanayisi paydaşlarımıza çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir." dedi.

MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Deniz Topumuz Denizhan-76'nın 9'uncusunun, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11'inci gemiye entegre edilmek üzere teslim edildiğini belirten Aktürk, "Ayrıca ASELSAN tarafından muhtelif miktarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, '35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu çerçevesinde' Ateş İdare Cihazı ve Modern Çekili Top ile MİLKAR-3A4 Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, ASTELA 4931 Sabit Merkez ve ASTELA 3711 El Telsizi Setleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ise Lazer Güdüm Kiti (LGK-84) ve Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) teslimatları gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ile kaçakçılıkla mücadelenin de aralıksız devam ettiğini aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 660 şahıs yakalanmış, 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 366, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 53 bin 870 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Aktürk, ayrıca sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak, ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde, harekatta şehit olanları minnetle andı, gazilere ise şükranlarını sundu.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İLE İSTİKRARA KATKILAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında Milli Savunma Üniversitesinden bir heyetin 7-9 Ekim tarihleri arasında Atina'da Yunanistan Savunma Kolejinde temaslarda bulunduğunu ifade eden Aktürk, "Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turunun yarın (9 Ekim) Girit'te yapılması, 13-15 Ekim tarihleri arasında ise Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, 15-16 Ekim'de Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız tarafından Ankara'da, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar ile 35 ülkeden 114 katılımcının iştirakiyle 'Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri' icra edilecektir." değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, kara sınırı ihlallerine, hava ile topçu atışlarının bölgede gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam ettiğini dile getiren Aktürk, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sözde Sufa-53 Hattı Projesi kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine tekrar başlaması, '1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık bir ihlali ve yayılmacı politikalarına devam ettiğinin bir göstergesidir. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin ve aşırılık yanlısı Yahudilerin kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarına göz yumması da bölgedeki gerilimi tırmandırmaktadır. İsrail Hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı, uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, 3-9 Ekim tarihleri arasında Amasya'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Yıldırım Seferberlik, 6-16 Ekim tarih aralığında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'nde Nusret-2026 tatbikatlarının devam ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 12-16 Ekim tarihleri arasında ise Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın icra edileceğini aktaran Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla Polatlı'da yapılan Ateş Serbest-2026 Faaliyeti Seçkin Gözlemci Günü'nün 15 Ekim'de yapılmasının planlandığını belirtti.

Söz konusu faaliyette, 95 farklı cins ve çapta silah ile silah sistemiyle atış görevleri icra edileceğini kaydeden Aktürk, 104 farklı cins ve çapta silah, silah sisteminin ise sergileneceğini ifade etti.

Aktürk, katılım sağlanan, Romanya'da Carpathian Arc Kolektif Savunma, İtalya, İngiltere ve Norveç'te Steadfast Duel, İstanbul'da On Guard Komuta Yeri ile, Kore Cumhuriyeti'nde Çok Uluslu Mayın Harekatı (Multinational Mine Warfare Exercise) tatbikatlarının devam ettiği bilgisini verdi.

Zeki Aktürk, 13-25 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Mare Aperto Amfibi Harekat Tatbikatı'na katılım sağlanacağını belirterek, "TCG Alemdar kurtarma gemimiz, Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokoller kapsamında, 8-18 Ekim tarihleri arasında Ege Denizi Koyun Adaları ve Didim bölgesinde, Osmanlı Dönemi batıklarının tespit ve teşhisi ile bu batıklardaki arkeolojik kalıntıların ve askeri kültür varlıklarının çıkarılmasına yönelik faaliyetlere iştirak etmektedir." dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca muharip ve destek uçaklarının katılımıyla 9 Ekim'de Karadeniz'de eğitim uçuşu, Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü Yılı kapsamında 11 Ekim'de SOLOTÜRK tarafından Mudanya'da gösteri uçuşu icra edileceğini aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026 Antalya) Hava Kuvvetleri Uzay Komutanımız katılmaktadır. 25-27 Eylül tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen 'Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda, 50 metre ateşli tüfek ve 25 metre ateşli tabanca branşlarında dört birincilik ve iki ikincilik elde eden TSK Spor Gücü Atış Takımımız ile 50 metre ateşli tüfek kategorisinde yurt dışı baraj puanını geçerek milli takımımız adına yarışmaya hak kazanan sporcumuzu tebrik ediyoruz. Öte yandan vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu köklü değerleri ve milli ruhu gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir. Bu anlayışla, Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen atlayışta, 3 bin 37 buçuk metrekarelik şanlı Türk bayrağımız gökyüzünde dalgalandırılarak yeni bir rekora imza atılmıştır. Milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesi olan bu anlamlı faaliyeti başarıyla gerçekleştiren Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelini tebrik ediyoruz."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında 22 Eylül'de başlayan ve e-Devlet üzerinden yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ile kuruluşlarında istihdamına ilişkin ön başvuru sürecinin 12 Ekim'de sona ereceğini belirtti.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Aktürk, "2026 yılı Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı ile Milli Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuruları 20 Ekim'e kadar devam edecek, Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları ise 12 Ekim'de başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan savunma işbirliği üzerine yol haritasına ilişkin soru üzerine, "Türkiye ile Fransa arasında, karşılıklı çıkarlar temelinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Yol Haritası imzalanmıştır." açıklaması yapıldı.

Yol Haritası kapsamında, savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğü anlatılan açıklamada, üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ile kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesinin de planlandığı belirtildi.

Askeri alanda, ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ile tatbikatların icra edilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi ve iki ülke savunma sanayi kuruluşları arasındaki temasların artırılması amaçlanmaktadır. Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Yol Haritası'nın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin, 5 Ekim'de Riyad'da toplandığı hatırlatılan açıklamada, "Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir."