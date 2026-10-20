Beyoğlu'nda şerit değiştirmek isteyen otomobilin taksiye çarpmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 sürücü ve 1 yolcu yaralanırken otomobil sürücüsü Cihan U.'nun 2.24 promil alkollü olduğu belirlendi. Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 10 Ekim Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çağlayan istikametinde sağ şeritte ilerleyen Cihan U. yönetimindeki 14 ACN 411 plakalı otomobil, sol şeride geçmek istediği sırada orta şeritte seyreden Muhammet Sami D. idaresindeki 34 TJE 52 plakalı taksiye sağ arka kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 34 UD 8293 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet de önünde park halinde bulunan 34 EAT 53 plakalı otomobile vurdu. Savrulan taksi ise park halindeki 34 HB 3940 plakalı araca çarparak durabildi. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2.24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Cihan U., taksi sürücüsü Muhammet Sami D. ve yolcu Haydar Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Foto: DHA) Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından taksi sürücüsü Muhammet Sami D. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cihan U. ile Haydar Y. ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Cihan U.'nun 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.