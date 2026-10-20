Ankara’da bir iş yeri sahibinin tehdit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada incelenen deliller, “Daltonlar” suç örgütüyle bağlantılı 20 şüpheliye daha ulaştırdı. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Daltonlar" soruşturmasında, örgütle bağlantılı şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

İŞ YERİ SAHİBİNE TEHDİT SONRASI SORUŞTURMA

Başsavcılığın açıklamasına göre, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül'de Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNCELENEN DELİLLERLE 20 ŞÜPHELİNİN DAHA İSMİNE ULAŞILDI

Olayda iştiraki bulunan diğer kişileri belirlemek için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı 20 şüphelinin daha ismine ulaştı.

Çalışmaların ardından Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.